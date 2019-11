Mark van Bommel heeft excuses aangeboden aan Jeroen Zoet voor de manier waarop hij gecommuniceerd heeft in de keeperskwestie bij PSV. Volgens de trainer is de doelman, die zondag tegen Willem II (2-1-verlies) gepasseerd werd, onnodig extra beschadigd.

De 28-jarige Zoet, die sinds 2013 eerste doelman was van PSV, kreeg vrijdag te horen dat hij niet in de basis zou staan tegen Willem II, omdat hij te veel fouten heeft gemaakt in de afgelopen weken.

De negenvoudig Oranje-international ging zondag wel mee met de selectie naar Tilburg, waarna hij pas in het stadion hoorde dat hij geen tweede maar derde doelman zou zijn tijdens het duel. Lars Unnerstall kreeg een basisplaats en Robbin Ruiter zou bij een blessure van de Duitser in het veld komen.

"Wij hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn", zegt Van Bommel maandag op de website van PSV. "De reden voor die keuze om hem voor Willem II-uit geen reservedoelman te maken was simpel. Wij wilden voorkomen dat Jeroen bij een blessure of rode kaart voor Lars zou moeten invallen."

"Dat leek ons gezien het feit dat ik hem na al die jaren als eerste doelman gepasseerd heb geen goede situatie. Niet voor Jeroen, maar ook niet voor de ploeg. Door een pijnlijke communicatiefout kreeg Jeroen dit pas in Tilburg te horen en dat is niet goed te praten. Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om met Lars de warming-up te doen."

Met Lars Unnerstall op doel verloor PSV met 2-1 bij Willem II. (Foto: Pro Shots)

'De intentie was om hem te beschermen'

Opmerkelijk was dat Zoet na de warming-up geen plaats nam op de reservebank, hoewel hij wel op het wedstrijdformulier stond en in theorie bij blessures van Unnerstall én Ruiter in actie had moeten komen.

Van Bommel zei na het duel met Willem II, waarin PSV voor de vierde keer op rij puntenverlies leed in de Eredivisie, dat het zijn keuze was om Zoet niet op de bank te zetten. Dat zou volgens de trainer voor opschudding kunnen zorgen.

"Omdat, als we scoren en Jeroen lacht niet of juicht niet, de camera's hem meteen in beeld zouden nemen. En ook bij een tegengoal zou hij meteen in beeld komen", zei Van Bommel zondag. De trainer komt daar nu op terug. "De intentie was om hem te beschermen, maar dat heeft achteraf verkeerd uitgepakt."

'Ten onrechte heeft Jeroen gisteren verwijten gekregen'

Doordat Zoet tijdens de eerste helft door het Willem II Stadion liep, werd hij alsnog in beeld gebracht door de camera's. De tweede helft van de wedstrijd bekeek hij in de spelersbus en ook dat riep vragen op, maar Van Bommel benadrukt dat de keeper niets te verwijten valt.

"Ten onrechte heeft Jeroen gisteren verwijten gekregen. Wij hebben namelijk een fout gemaakt, hij heeft niets verkeerd gedaan. We hebben hier met Jeroen zondagavond en vandaag over gesproken. Hij heeft onze excuses geaccepteerd."

Overigens is Zoet ondanks het verlies van zijn basisplaats wel opgeroepen voor het Nederlands elftal, dat zaterdag uit speelt tegen Noord-Ierland in de EK-kwalificatie. Dinsdag 19 november sluit Oranje de kwalificatie af met een thuiswedstrijd tegen Estland.

Normaal gesproken is Zoet bij Oranje tweede doelman achter Jasper Cillessen. Marco Bizot, die de geblesseerde Kenneth Vermeer vervangt, is de derde keeper in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

