Frank Arnesen wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo heeft hij maandag zelf bevestigd bij FOX Sports. De oud-speler van Ajax en PSV gaat in januari aan de slag in Rotterdam.

De aanstelling van Arnesen komt niet als een verrassing. Het was al bekend dat Feyenoord in gesprek was met de Deen en nu is zijn komst dus een feit. Over de duur van het contract is nog niets bekend.

De 63-jarige Arnesen is de opvolger van lid van de raad van commissarissen Sjaak Troost, die de baan op interim-basis op zich nam nadat Martin van Geel afgelopen zomer vertrok bij Feyenoord.

Arnesen heeft veel ervaring als voetbalbestuurder. Hij was eerder bij PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK en Anderlecht verantwoordelijk voor het technische beleid.

Dankzij een doelpunt van Marcos Senesi won Feyenoord zondag met 3-2 van RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Arnesen werd onlangs ontslagen bij Anderlecht

Bij Anderlecht werd hij begin oktober ontslagen. Tussen juni 2017 en december 2018 zat Arnesen bovendien in de raad van commissarissen bij PSV.

De aanstelling van Arnesen betekent dat het Feyenoord-bestuur langzaam vormt krijgt. De club zoekt nog een algemeen directeur. Die functie wordt tijdelijk bekleed door Mark Koevermans.

Feyenoord kent een turbulente start van het seizoen. De matige prestaties waren voor trainer Jaap Stam twee weken geleden reden om op te stappen. Onder opvolger Dick Advocaat staat de club voorlopig tiende in de Eredivisie.

