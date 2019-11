Michael van Gerwen heeft zich zondag met een zege op Adrian Lewis geplaatst voor de tweede ronde van de Grand Slam of Darts. Eerder op de dag in Wolverhampton verloor Wesley Harms van Steve Lennon.

Van Gerwen, die nog altijd kampt met een verkoudheid, begon matig aan de partij tegen Lewis. De 34-jarige Engelsman, wereldkampioen in 2011 en 2012, brak de dertigjarige Nederlander en nam een 2-0-voorsprong. Door vijf legs op rij zegevierde Van Gerwen alsnog overtuigend met 5-2.

Zaterdag won Van Gerwen tegen de Welshman Jim Williams al zijn eerste wedstrijd in groep A. De regerend wereldkampioen speelt dinsdag zijn derde en laatste groepswedstrijd, maar is nu al zeker van een plek in de volgende ronde. De Engelsman Ross Smith is dan de tegenstander.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt tot en met zondag 17 november. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door de Welshman Gerwyn Price. Van Gerwen verloor toen in de halve finales van de Schot Gary Anderson.