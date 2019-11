AZ heeft zondagavond dankzij een eenvoudige zege op FC Emmen de tweede plaats in de Eredivisie steviger in handen gekregen. De Alkmaarse club won in het Cars Jeans Stadion met 3-0.

Halverwege leidde AZ al met 2-0 door een benutte penalty van Teun Koopmeiners en een treffer van Myron Boadu, die zich maandag voor het eerst bij Oranje mag melden. Na rust tekende Calvin Stengs, die ook geselecteerd is door bondscoach Ronald Koeman, voor de de 3-0-eindstand.

Met de zege profiteerde AZ optimaal van het verlies eerder op de dag van nummer drie PSV bij Willem II (2-1), terwijl ook FC Utrecht (4-0 tegen Ajax) en Vitesse (1-2 van FC Groningen) dit weekend verloren.

Nummer twee AZ heeft nu vijf punten meer dan PSV en zes punten meer dan Vitesse en FC Utrecht. De achterstand van de ploeg van trainer Arne Slot op koploper Ajax bedraagt zes punten.

AZ bedankt de supporters na de zege op FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Koopmeiners benut zesde penalty van Eredivisie-seizoen

Het duurde zondagavond wel even voordat het niveauverschil tussen AZ en Emmen, dat dertiende staat, tot uitdrukking kwam in de score. In het eerste halfuur kreeg de thuisploeg, die donderdag in de Europa League met 0-5 won bij FC Astana, weinig mogelijkheden.

AZ had een strafschop nodig om in de 36e minuut op voorsprong te komen. Emmen-keeper Dennis Telgenkamp haalde Jonas Svensson neer, waarna Koopmeiners voor de zesde keer dit Eredivisie-seizoen aanlegde vanaf 11 meter én voor de zesde keer raak schoot (1-0).

Op slag van rust werkte Boadu een voorzet van Svensson binnen (2-0), waardoor de wedstrijd al zo goed als beslist was.

Myron Boadu maakte zijn achtste goal van het Eredivsie-seizoen. (Foto: Pro Shots)

Idrissi schiet op paal

Na rust was het geen moment spannend en kon AZ de score nog iets opvoeren. Oussama Idrissi, geselecteerd voor het Marokkaanse elftal, raakte de paal, waarna het in de 58e minuut via Stengs wel 3-0 werd. De twintigjarige Stengs schoot op aangeven van Idrissi beheerst binnen.

In de slotfase voorkwam Telgenkamp dat AZ nog een keer scoorde, maar 3-0 was voor de Alkmaarders al ruim voldoende om afstand te nemen van PSV en in het spoor te blijven van Ajax.

