Shakhtar Donetsk-middenvelder Taison heeft zondag rood gekregen, omdat hij zich liet gaan tegen supporters van Dynamo Kiev die racistische leuzen naar hem riepen.

Het moment begon in de 77e minuut van de topper in de Oekraïense competitie. De 31-jarige Taison had net een overtreding gemaakt toen hij zijn woede uitte over de racistische spreekkoren van de Kiev-fans in het uitvak.

De Braziliaan stak zijn middelvinger op en schoot de bal richting de supporters. Scheidsrechter Mykola Balakin besloot de wedstrijd stil te leggen vanwege het racisme.

Toen het duel een paar minuten later werd hervat, toonde de arbiter Taison alsnog rood voor zijn actie. De speler verliet het veld in tranen.

'Elke vorm van racisme is onaanvaardbaar'

Shakhtar, waar Taison sinds 2013 speelt, won de wedstrijd tegen Dynamo Kiev met 1-0 door een doelpunt van Serhiy Kryvtsov. Na afloop nam Shakhtar-trainer het op voor Taison en de vier andere Braziliaanse spelers in zijn ploeg.

"Ik steun iedereen die slachtoffer is van racisme en dus ook mijn jongens", zei de Portugees. "Elke vorm van racisme is onaanvaardbaar. We moeten racisme bestrijden, elke seconde van de dag."

Shakhtar, dat de afgelopen drie jaar kampioen werd van Oekraïne, heeft de racistische uitingen bovendien sterk afgekeurd in een statement op de website.

Vorig weekend was er ook al een racistisch incident in een van de hoogste competities in Europa. Toen werd Brescia-spits Mario Balotelli in de Italiaanse Serie A racistisch bejegend door de aanhang van Hellas Verona. De spits schoot de bal weg en liep van het veld, maar keerde terug en speelde de wedstrijd uit.