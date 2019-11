Darius van Driel heeft zich zondag verzekerd van deelname aan de Europese Tour in 2020. De Hagenaar wordt naast Joost Luiten de tweede Nederlander op het hoogste profniveau in het golf.

Van Driel pakte het ticket voor de Europese Tour tijdens de Challenge Tour Grand Final op Mallorca.

De dertigjarige Van Driel werd op de afsluitende dag gedeeld negende met een score van 284 slagen en daardoor klom hij naar de dertiende plek in het eindklassement. De top vijftien promoveerde.

Wil Besseling (18e), Lars van Meijel (19e) en Daan Huizing (24e) grepen naast de Tour-kaart.

Van Driel mag minimaal een jaar in actie komen op de Europese Tour. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Nederland met twee spelers vertegenwoordigd is op het hoogste niveau. Destijds waren Luiten, die sinds 2008 op de Europese Tour speelt, en Huizing de Nederlandse troeven.

'Ik heb hard gevochten'

Van Driel was zondag uiteraard dolblij met zijn promotie, al was het wel onrustige dag voor hem. Kort nadat de laatste ronde was begonnen, werd de wedstrijd stilgelegd vanwege noodweer. Het was even onduidelijk of de ronde nog werd afgemaakt, maar dat gebeurde uiteindelijk wel.

"Ik ben heel blij dat ik de klus heb kunnen klaren", zei Van Driel na zijn promotie tegen Golf.nl. "Het was een dag vol emoties. Eerst hoor je links en rechts dat het afgelast ging worden, toen dacht ik dat de kaart binnen was. Daarna komt de mededeling dat we toch gaan spelen, dat was flink omschakelen."

"Ik heb heel hard gevochten op een moeilijke baan in lastige omstandigheden en als je dan bij binnenkomst ziet dat je dertiende bent geworden en op de Europese Tour gaat spelen dan is dat geweldig."

Overigens kwam Luiten zondag ook in actie. Hij eindigde bij Turkish Airlines Open in Antalya, een toernooi dat behoort tot de Europese Tour, als 25e.