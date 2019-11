PSV-trainer Mark van Bommel heeft Jeroen Zoet geadviseerd om niet op de reservebank te gaan zitten tijdens de met 2-1 verloren Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II. De gepasseerde doelman liep zondag tijdens de eerste helft door het stadion in Tilburg en bekeek de tweede helft vanuit de spelersbus.

"Ik heb Jeroen meegenomen omdat we altijd met drie keepers de warming-up doen", vertelde Van Bommel na afloop op de persconferentie in het Willem II Stadion. "Ik was blij dat hij die warming-up wilde doen, ondanks zijn teleurstelling."

De 28-jarige Zoet, die sinds medio 2013 eerste keeper was van PSV, wist op dat moment al twee dagen dat Lars Unnerstall tegen Willem II de voorkeur zou krijgen en Robbin Ruiter als tweede keeper op de bank zou zitten. Het leek Van Bommel niet goed als Zoet ook zou plaatsnemen op de reservebank.

"Dat vond ik niet verstandig. Waarom? Omdat, als we scoren en Jeroen lacht niet of juicht niet, de camera's hem meteen in beeld zouden nemen. En ook bij een tegengoal zou hij meteen in beeld komen."

Dat Zoet er vervolgens na rust voor koos om al in de spelersbus te gaan zitten, was volgens Van Bommel zijn eigen keuze. "Hij wilde zo de media ontlopen en dat snap ik volledig."

Lars Unnerstall maakte tegen Willem II zijn debuut voor PSV. (Foto: Pro Shots)

'Jeroen heeft te veel fouten gemaakt'

Van Bommel koos ervoor Zoet te passeren omdat hij niet tevreden is over de prestaties van de elfvoudig Oranje-international in de afgelopen weken, waarin PSV verloor van LASK Linz, AZ en FC Utrecht en gelijkspeelde tegen Sparta en nogmaals LASK Linz. "Jeroen heeft te veel fouten gemaakt, dat heb ik hem vrijdag ook verteld."

Eerder dit seizoen miste Zoet al een aantal wedstrijden van PSV, maar dat was vanwege een blessure. Opmerkelijk is dat niet de van VVV-Venlo overgekomen Unnerstall, maar Ruiter in die duels onder de lat stond.

"Unnerstall was op dat moment pas twee weken terug van een blessure en dus gaf ik toen nog de voorkeur aan Ruiter", verklaarde Van Bommel. "Nu ligt dat anders."

Overigens is Zoet wel gewoon geselecteerd voor het Nederlands elftal, dat maandagavond verzamelt in Zeist voor de EK-kwalificatiewedstrijden uit tegen Noord-Ierland (zaterdag) en thuis tegen Estland (dinsdag). Bij Oranje is hij tweede doelman achter Jasper Cillessen. Kenneth Vermeer is de derde keeper in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie