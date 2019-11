Denzel Dumfries zat er helemaal doorheen na het vierde puntenverlies op rij van PSV in de Eredivisie. De Eindhovenaren verloren zondag met 2-1 bij Willem II, waardoor de achterstand op Eredivisie-koploper Ajax is opgelopen tot elf punten.

"We zijn heel diep gezongen als team", concludeerde Dumfries kort na het laatste fluitsignaal tegenover FOX Sports. "We zitten er goed doorheen."

Na een nederlaag en een gelijkspel tegen LASK Linz in de Europa League en nederlagen tegen FC Utrecht en AZ en een gelijkspel bij Sparta ging het zondag snel mis voor PSV in Tilburg.

Ché Nunnely maakte al na zeven minuten de 1-0 voor Willem II en hij was in de 64e minuut ook verantwoordelijk voor de 2-0. Via Gastón Pereiro kwam PSV vlak voor tijd nog wel terug tot 2-1, maar daarbij bleef het. "Je ziet duidelijk dat we vertrouwen missen", zei Dumfries. "Meer antwoorden heb ik even niet."