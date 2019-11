Pablo Rosario is terneergeslagen na het vierde puntenverlies op rij van PSV in de Eredivisie. De Eindhovenaren verloren zondag met 2-1 bij Willem II, waardoor de achterstand op Eredivisie-koploper Ajax is opgelopen tot elf punten.

"Als je naar het spelbeeld kijkt, hebben we veel te weinig gekregen. Dit is heel zwaar", concludeerde de 22-jarige Rosario in gesprek met FOX Sports. "Na de eerste goal hadden we controle en creëerden we kansen. We gaven drie kansen weg en Willem II scoorde twee keer."

PSV begon dramatisch aan het duel in Tilburg, want Ché Nunnely tekende al in de zevende minuut voor de 1-0. De aanvaller sloeg in de 64e minuut opnieuw toe en de aansluitingstreffer van Gastón Pereiro kwam te laat om nog een punt uit het vuur te slepen.

Vooral bij de openingstreffer van Willem II zag de defensie van PSV er niet goed uit. "Het was niet alleen de fout van de backs, maar van iedereen. De eerste kans mag er nooit in, maar dat gebeurde wel", baalde Rosario, die nog altijd vertrouwen heeft in een ommekeer. PSV boekte begin oktober voor het laatst een overwinning.

"Het moet beter gaan door alles te geven. De bereidheid was er en is er, maar de resultaten zijn nog niet aan onze kant. Ik heb nog zeker vertrouwen in een ommekeer."

Lars Unnerstall incasseerde twee treffers tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel wil elftal niks verwijten

Trainer Mark van Bommel wilde zijn elftal geen verwijten maken, ook al bleef zijn ploeg al voor het vierde competitieduel op rij zonder overwinning. De coach vindt dat het gemis van aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn zijn ploeg opbreekt.

"Het is allemaal verklaarbaar. Haal Neymar en Kylian Mbappé weg bij Paris Saint-Germain of zet Lionel Messi en Luis Suárez ernaast bij FC Barcelona en dan zal dat ook invloed hebben", benadrukte hij.

"Het elftal doet er alles aan, maar het zit in deze fase niet mee. Als het vertrouwen weg is, gaat ook de vorm weg bij de jonge spelers. Alleen ik ben daar verantwoordelijk voor, maar ik heb voor 100 procent het gevoel dat het goed komt. Ik zal in ieder geval nooit opstappen."

De kans is groot dat het kwakkelende PSV na de interlandperiode wel weer over Malen en Bergwijn kan beschikken. De Eindhovenaren vervolgen de competitie op 24 november met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

