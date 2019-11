Mathieu van der Poel start als topfavoriet bij het EK veldrijden, PSV hoopt tegen Willem II een einde te maken aan de crisis, in het buitenlands voetbal staan enkele absolute toppers op het programma en de ATP Finals beginnen. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je die kunt volgen.

Wordt Van der Poel voor derde keer Europees kampioen?

In het Italiaanse Silvelle wordt het EK veldrijden verreden. Van der Poel won de laatste twee edities en is opnieuw de torenhoge favoriet. Zeker omdat zijn grote rivaal Wout van Aert ontbreekt. Bij de Nederlandse vrouwen zijn Annemarie Worst en Maud Kaptheijns kanshebbers op de winst.

Wanneer? De veldrit voor vrouwen begint zondag om 13.50 uur en duurt zo'n veertig minuten. Om 15.20 uur gaan de mannen van start voor een cross van één uur.

Waar te volgen? Het EK is te volgen in de NUsport-app en wordt live uitgezonden bij de NOS en op Eurosport. Om het EK écht op de voet te volgen:

PSV in crisis naar Tilburg

Na vijf duels zonder zege reist PSV zondag af naar streekgenoot Willem II. De Eindhovenaren moeten winnen om niet nog verder achterop te raken, maar missen nog altijd de aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen.

Wanneer? Willem II-PSV begint zondag om 14.30 uur. Koploper Ajax trapt om 12.15 uur thuis af tegen FC Utrecht. Feyenoord gaat onder Dick Advocaat op jacht naar de tweede zege op rij in de Eredivisie. Hekkensluiter RKC Waalwijk is vanaf 16.45 uur de tegenstander in De Kuip. De dertiende speelronde wordt afgesloten met het duel tussen AZ (met de voor Oranje geselecteerde Calvin Stengs en Myron Boadu) en FC Emmen. Zaterdagavond staan er drie Eredivisie-duels op het programma.

Waar te volgen? Zowel zaterdag als zondag is er op NU.nl een liveblog van alle Eredivisie-duels. De wedstrijden zijn live te zien bij FOX Sports en de NOS zendt de samenvattingen uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Mark van Bommel zag PSV donderdag met 4-1 verliezen van LASK in de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Toppers in Premier League en Bundesliga

De titelstrijd in de Premier League tussen Manchester City (98 punten) en Liverpool (97) was vorig seizoen razend spannend. Beide ploegen zullen de topper van zondag op Anfield Road dolgraag willen winnen. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum begint met zes punten voorsprong aan de kraker. In Duitsland krijgt Bayern München bezoek van Borussia Dortmund. De 'Rekordmeister' staat slechts vierde en ontsloeg begin deze week trainer Niko Kovac.

Wanneer? Bayern München-Borussia Dortmund begint zaterdag om 18.30 uur. De aftrap van Liverpool-Manchester City is zondag om 17.30 uur.

Waar te volgen? Beide duels zijn te volgen in de NUsport-app. Bayern-Borussia wordt uitgezonden op FOX Sports en de Engelse topper is te zien bij Ziggo Sport. Om het buitenlands voetbal écht op de voet te volgen:

Liverpool-manager Jürgen Klopp (links) en zijn collega Josep Guardiola van Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Toptennissers sluiten jaar af met ATP Finals

De acht beste tennissers van de wereld spelen in Londen de ATP Finals. Het eindejaarstoernooi begint zondag en toppers Novak Djokovic en Roger Federer komen direct in actie.

Wanneer? Djokovic tegen Matteo Berrettini begint zondag om 15.00 uur. Federer en zijn opponent Dominic Thiem komen om 21.00 uur de baan op.

Waar te volgen? De ATP Finals wordent uitgezonden op FOX Sports. Om de wedstrijden écht goed te volgen:

Roger Federer won de ATP Finals al zes keer, maar de laatste keer was al in 2011. (Foto: Pro Shots)