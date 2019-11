Real Madrid-trainer Zinédine Zidane is niet verrast door de historische doelpunten die Rodrygo woensdag tegen Galatasaray (6-0-winst) maakte. De achttienjarige aanvaller was in Estadio Santiago Bernabéu verantwoordelijk voor de 1-0, de 2-0 en de 6-0 en werd zo de jongste Braziliaan ooit met een hattrick in de Champions League.

"Iedere keer als Rodrygo de kans krijgt, maakt hij het waar. We kennen zijn kwaliteiten en zijn dus niet verbaasd", zegt Zidane, die de jongeling voor de derde keer op rij in de basis zette. Dat ging ten koste van ervaren krachten als Lucas Vázquez en Luka Jovic, de Serviër die afgelopen zomer voor 60 miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt.

Real betaalde Santos vier maanden geleden 45 miljoen euro voor Rodrygo en dus wordt ook van hem veel verwacht. "Rodrygo zit pas aan het begin van zijn carrière. Hij is intelligent en leert snel", zegt Zidane.

Er is maar één speler die jonger was dan Rodrygo toen hij een hattrick maakte in de Champions League: Rául (achttien jaar en 113 dagen) op 18 oktober 1995 namens Real tegen Ferencváros. Rodrygo was tijdens de ruime zege op Galatasaray achttien jaar en 301 dagen oud.

'We moeten kalm blijven'

De Spaanse media zijn na de hattrick van Rodrygo uiteraard lovend. Zo schrijft MARCA dat hij de 45 miljoen euro nu al meer dan waard is en noemt AS hem een "speler die uit de hemel is komen vallen".

Zidane tempert het optimisme liever. "We moeten kalm blijven. Niet te veel druk op zijn schouders leggen. Dan komt het goed met Rodrygo. Hopelijk krijgt hij een prachtige carrière in Madrid."

Door de 6-0-zege van Real zijn de Madrilenen bijna zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Zidane staat met zeven punten tweede in groep A, achter Paris Saint-Germain. Club Brugge heeft pas twee punten en Galatasaray één punt.