De Spaanse voetbalbond RFEF heeft woensdag een bedrag van 1,15 miljoen euro beschikbaar gesteld om aan de salariseisen van de speelsters in de Spaanse competitie te voldoen. De aangekondigde staking van de speelsters lijkt daardoor van de baan.

Eind oktober stemde 93 procent van de speelsters, onder wie Oranje-internationals Lieke Martens, Stefanie van der Gragt (beiden FC Barcelona), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en Merel van Dongen (Real Betis) in met de staking.

De speelsters waren niet tevreden en probeerden al maanden tot een cao te komen met minimale arbeidsovereenkomsten en een minimaal aantal uren.

Met de ruim 1 miljoen euro per jaar komt de bond de speelsters nu alsnog tegemoet. Het minimumsalaris van achttien speelsters per club wordt 16.000 euro. Door nieuwe televisiecontracten kan dat bedrag oplopen tot 18.000 of 20.000 euro. Bovendien worden speelsters financieel gecompenseerd bij een zware blessure of bij zwangerschap.

Van der Gragt met FC Barcelona aan kop

Er was aangekondigd dat de speelsters vanaf 16 november actie zouden gaan voeren. Vanaf dat moment was de staking, die nu dus waarschijnlijk niet doorgaat, voor onbepaalde tijd.

FC Barcelona gaat op dit moment aan kop in de Primera División voor vrouwen met 22 punten uit acht wedstrijden, al kwam Martens nog niet in actie. De aanvaller van Oranje is nog niet helemaal fit nadat ze op het WK afgelopen zomer geblesseerd raakte aan haar teen.

Van Veenendaal staat tweede met Atlético op één punt van Barcelona en Van Dongen bezet met Real Betis de dertiende plek.