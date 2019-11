Bayern München, Juventus en Paris Saint-Germain hebben zich woensdag als eerste clubs geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Duitsers wonnen thuis met 2-0 van Olympiacos, De Italianen boekten in de slotfase een 1-2-zege bij Lokomotiv Moskou en de club uit Parijs was met 1-0 te sterk voor Club Brugge.

Bij Bayern-Olympiacos was de stand halverwege nog 0-0, waarna treffers van Robert Lewandowski en Ivan Perisic 'Der Rekordmeister' de overwinning brachten in de Allianz Arena.

Bayern, dat zondag trainer Niko Kovac ontsloeg vanwege teleurstellende resultaten in de Bundesliga, maakte in de Champions League nog geen misstap in groep B en heeft nu twaalf punten uit vier wedstrijden.

Tottenham Hotspur staat tweede met zeven punten, na een 0-4 zege woensdag bij Rode Ster Belgrado. Giovani Lo Celso zorgde voor een 0-1-ruststand in de Servische hoofdstad en in de tweede helft scoorden Son Heung-Min (twee keer) en Christian Eriksen voor de Londenaren. Rode Ster blijft door de nederlaag derde met drie punten en Olympiakos heeft een punt.

Onder leiding van interim-trainer Hansi Flick, die de assistent was van Kovac, was het spel van Bayern voor rust tegen Olympiacos nog niet best, al raakte Benjamin Pavard al wel de paal. In de tweede helft werd het beter en tikte Lewandowski in de 69e minuut een voorzet van Kingsley Coman binnen. Een minuut voor tijd tekende Perisic voor de 2-0-eindstand.

Stand in groep B 1. Bayern München 4-12 (15-4)

2. Tottenham Hotspur 3-7 (13-9)

3. Rode Ster Belgrado 4-3 (3-13)

4. Olympiakos 4-1 (5-10)

Hansi Flick zat voor het eerst als interim-trainer op de bank bij Bayern München (Foto: Pro Shots)

Juventus wint door late goal Costa

Juventus kwam door de winst woensdag op Lokomotiv Moskou op tien punten uit vier duels. De club uit Turijn begon het Champions League-seizoen met een 2-2-gelijkspel tegen Altético Madrid en daarna werd alles gewonnen.

Tegen Lokomotiv Moskou leek de Italiaanse club weer puntenverlies te gaan lijden, totdat Douglas Costa in de derde minuut van de extra tijd de 1-2 maakte en 'Juve' zo verzekerde van een ticket voor de achtste finales.

Juventus begon in de Russische hoofdstad zonder Matthijs de Ligt, die vanwege een enkelblessure is achtergebleven in Turijn.

Cristiano Ronaldo stond uiteraard wel aan de aftrap en hij stond in de derde minuut aan de basis van de 0-1. Een vrije trap van de Portugees glipte door de benen van doelman Guilherme, waarna Aaron Ramsey profiteerde van de blunder door het laatste tikje te geven (1-1).

In de tweede helft misten beide ploegen kansen en vlak voor het laatste fluitsignaal was het eindelijk weer raak voor Juventus. Braziliaans international Costa soleerde zich door de Russische defensie heen en schoot binnen (1-2).

De andere wedstrijd in de groep werd door Bayer Leverkusen thuis met 2-1 gewonnen van Atlético Madrid. Het was de eerste zege ooit van trainer Peter Bosz in de Champions League, die eerder met Borussia Dortmund actief was in het miljoenenbal.

Stand in groep D 1. Juventus 4-10 (9-4)

2. Atlético Madrid 4-7 (6-4)

3. Lokomotiv Moskou 4-3 (4-7)

4. Bayer Leverkusen 4-3 (3-7)

Vreugde bij Juventus na de winnende goal van Douglas Costa. (Foto: Pro Shots)

Club Brugge mist penalty tegen PSG

In groep A won Paris Saint-Germain woensdag ook zijn vierde wedstrijd en verzekerde zich zo van overwintering in de Champions League, al ging het wel moeizaam tegen Club Brugge.

Mauro Icardi maakte in de 22e minuut de enige treffer van de wedstrijd in het Parc des Princes. Een kwartier voor tijd kreeg Club Brugge, dat speelde zonder de geschorste Ruud Vormer, een uitgelezen kans om gelijk te maken. De Senegalese spits Mbaye Diagne zag zijn strafschop gekeerd worden door PSG-doelman Keylor Navas.

Real Madrid staat met zeven punten tweede in de groep. De Spanjaarden lieten in Estadio Santiago Bernabéu weinig heel van Galatasaray, met Ryan Babal in de basis en Ryan Donk als invaller.

Binnen een kwartier stond Real al met 3-0 voor door twee goals van de Braziliaan Rodrygo en een benutte penalty (een 'panenka') van Sergio Ramos. Via Karim Benzema werd het op slag van rust 4-0.

Negen minuten voor tijd maakte Benzema zijn tweede (5-0) en in de tweede minuut van de extra tijd completeerde Rodrygo zijn hattrick, waardoor het nog pijnlijker werd voor Galatasaray. De Turkse club staat onderaan in de groep met een punt en de ploeg van Fatih Terim heeft nog geen doelpunt gemaakt. Club Brugge heeft twee punten.

Over drie weken (26 en 27 november) staat de vijfde speelronde in de Champions League op het programma en de laatste groepsduels zijn op 10 en 11 december.