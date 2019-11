Bayern München en Juventus hebben zich woensdag als eerste clubs geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Duitsers wonnen thuis met 2-0 van Olympiacos, terwijl Juventus in de slotfase een 1-2-zege boekte bij Lokomotiv Moskou.

Bij Bayern-Olympiacos was de stand halverwege nog 0-0, waarna treffers van Robert Lewandowski en Ivan Perisic 'Der Rekordmeister' de overwinning brachten in de Allianz Arena.

Bayern, dat zondag trainer Niko Kovac ontsloeg vanwege teleurstellende resultaten in de Bundesliga, maakte in de Champions League nog geen misstap in groep B en heeft nu twaalf punten uit vier wedstrijden.

Tottenham Hotspur staat tweede met vier punten, maar de Londenaren zijn om 21.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado, dat drie punten heeft. Olympiacos is de nummer vier met één punt.

Onder leiding van interim-trainer Hansi Flick, die de assistent was van Kovac, was het spel van Bayern voor rust tegen Olympiacos nog niet best, al raakte Benjamin Pavard al wel de paal. In de tweede helft werd het beter en tikte Lewandowski in de 69e minuut een voorzet van Kingsley Coman binnen. Een minuut voor tijd tekende Perisic voor de 2-0-eindstand.

Stand in groep B 1. Bayern München 4-12 (15-4)

2. Tottenham Hotspur 3-4 (9-9)

3. Rode Ster Belgrado 3-3 (3-9)

4. Olympiakos 4-1 (5-10)

Hansi Flick zat voor het eerst als interim-trainer op de bank bij Bayern München (Foto: Pro Shots)

Juventus wint door late goal Costa

Juventus kwam door de winst woensdag op Lokomotiv Moskou op tien punten uit vier duels. De club uit Turijn begon het Champions League-seizoen met een 2-2-gelijkspel tegen Altético Madrid en daarna werd alles gewonnen.

Tegen Lokomotiv Moskou leek de Italiaanse club weer puntenverlies te gaan lijden, totdat Douglas Costa in de derde minuut van de extra tijd de 1-2 maakte en 'Juve' zo verzekerde van een ticket voor de achtste finales.

Juventus begon in de Russische hoofdstad zonder Matthijs de Ligt, die vanwege een enkelblessure is achtergebleven in Turijn.

Cristiano Ronaldo stond uiteraard wel aan de aftrap en hij stond in de derde minuut aan de basis van de 0-1. Een vrije trap van de Portugees glipte door de benen van doelman Guilherme, waarna Aaron Ramsey profiteerde van de blunder door het laatste tikje te geven (1-1).

In de tweede helft misten beide ploegen kansen en vlak voor het laatste fluitsignaal was het eindelijk weer raak voor Juventus. Braziliaans international Costa soleerde zich door de Russische defensie heen en schoot binnen (1-2).

De andere wedstrijd woensdag in groep D gaat tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid en daar is om 21.00 uur afgetrapt. De Spaanse club staat op zeven punten en is bij winst op de ploeg van trainer Peter Bosz ook zeker van overwintering.

Stand in groep D 1. Juventus 4-10 (9-4)

2. Atlético Madrid 3-7 (5-2)

3. Lokomotiv Moskou 4-3 (4-7)

4. Bayer Leverkusen 3-0 (1-6)

Vreugde bij Juventus na de winnende goal van Douglas Costa. (Foto: Pro Shots)