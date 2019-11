Jan Olde Riekerink is dinsdag aangesteld als trainer van Cape Town City FC. De Nederlander is bij de Zuid-Afrikaanse club de opvolger van voormalig Ajax-spits Benni McCarthy.

De 56-jarige Olde Riekerink was clubloos sinds hij in april ontslagen werd bij sc Heerenveen. Eerder was hij trainer van Galatasaray, FC Emmen en KAA Gent. Ook werkte hij als hoofd jeugdopleiding bij Ajax en Metalurh Donetsk en was hij assistent-trainer van Co Adriaanse bij FC Porto.

Cape Town City FC wordt de eerste klus van Olde Riekerink als clubtrainer buiten Europa.

De club uit de miljoenenstad Kaapstad staat momenteel elfde in de Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League en heeft met doelman Peter Leeuwenburgh en middenvelder Chris David twee Nederlandse speler onder contract staan. Ook de Zuid-Afrikaanse oud-Feyenoorder Kermit Erasmus speelt bij Cape Town City FC.

McCarthy werd zondag ontslagen

De 41-jarige McCarthy, die naast Ajax voor onder meer FC Porto en Blackburn Rovers speelde, werd zondag vanwege teleurstellende resultaten ontslagen bij Cape Town City FC. Hij was twee jaar werkzaam bij de club.

Olde Riekerink hoopt dat Cape Town City FC onder zijn leiding de weg omhoog vindt. "We moeten resultaten gaan boeken die bij de ambitie van deze club passen", zei hij woensdag bij zijn presentatie