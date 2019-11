In de Champions League staan woensdag acht wedstrijden op het programma. Om 18.55 uur is de aftrap bij Lokomotiv Moskou-Juventus en bij Bayern München-Olympiakos, waarna om 21.00 uur nog zes wedstrijden beginnen. Volg alle duels in dit liveblog.



Bayern-Olympiakos (0-0)

Lokomotiv-Juventus (0-0)

21.00 uur:

Atalanta-City

Leverkusen-Atlético

PSG-Club Brugge

Real-Galatasaray

Rode Ster-Tottenham

Dinamo Zagreb-Shakhtar LIVE:21.00 uur: Champions League · 1' De bal rolt bij Lokomotiv Moskou-Juventus en Bayern München-Olympiakos. In München wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan oud-speler Norbert Eder, die afgelopen weekend op 63-jarige leeftijd overleed. Bayern München-Olympiakos · Lokomotiv Moskou-Juventus · Bayern München-Olympiakos · Bij Olympiakos staan er twee spelers met een Eredivisie-verleden in de basis. Omar Elabdellaoui speelde een half jaar op huurbasis voor Feyenoord en Kostas Tsimikas kwam in het verleden uit voor Willem II.



Olympiakos: José Sa; Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme, Camara, Bouchalakis; Randjelovic, Guerrero, Podence Lokomotiv Moskou-Juventus · Bij Lokomotiv Moskou ontbreken oud-PSV'er Jefferson Farfán en oud-Feyenoorder Fedor Smolov beiden door een blessure.



Lokomotiv Moskou: Guilherme; Ignatiev, Höwedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, João Mario; Miranchuk, Eder Lokomotiv Moskou-Juventus · Bayern München-Olympiakos ·