Roger Federer treft Novak Djokovic in de groepsfase van de ATP World Tour Finals, zo heeft de loting dinsdag in Londen uitgewezen. Dominic Thiem en Matteo Berrettini completeren de zogeheten groep Björn Borg.

Rafael Nadal is ingedeeld in de groep André Agassi met Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Alexander Zverev. Het is nog wel licht onzeker of de 33-jarige Nadal in actie gaat komen in de O2 Arena, omdat hij nog niet helemaal hersteld is van een buikspierblessure.

Dinsdag maakte de als eerste geplaatste Spanjaard bekend dat hij sowieso afreist naar de Britse hoofdstad en dat het zijn intentie is om te gaan spelen.

Mocht de twaalfvoudig Roland Garros-winnaar niet mee kunnen doen, dan neemt zijn landgenoot Roberto Bautista Agut, die als mondiale nummer negen eerste reserve is, zijn plek over.

Federer speelt zondag tegen Thiem

De ATP World Tour Finals beginnen zondag en de finale is een week later op zondag 17 november. De nummers één en twee van beide groepen gaan door naar de halve finales.

De partijen die op de eerste zondag gespeeld worden, zijn Djokovic tegen Berrettini en Federer tegen Thiem. De andere groep begint maandag met Medvedev tegen Tsitsipás en Nadal tegen Zverev.

Vorig jaar was Zverev de verrassende winnaar van de ATP Finals. De Duitser rekende in de eindstrijd af met Djokovic.