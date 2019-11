Andy van der Meijde denkt dat Ajax dinsdagavond revanche gaat nemen op Chelsea in de Champions League-wedstrijd op Stamford Bridge, nadat twee weken geleden in Amsterdam met 1-0 werd verloren.

"Chelsea is jong, ze hebben talent en kwaliteit, maar dit Ajax heeft meer kwaliteit. Ik heb er vertrouwen in en denk dat Ajax gaat winnen", zegt Van der Meijde, die in 2003 de kwartfinales van de Champions League haalde met Ajax, tegen NUsport.

De veertigjarige Van der Meijde speelde ook in Engeland, bij Everton, en kent daardoor Stamford Bridge. "Het is een prachtig stadion, lekker sfeervol. Het is jammer dat er door de straf van de UEFA geen Ajax-supporters mogen zijn, maar ik denk alsnog dat Stamford Bridge het beste in Ajax naar boven haalt."

"Ajax speelt onder Erik ten Hag altijd goed grote stadions, de spelers hebben dat nodig. Laten we eerlijk zijn, Stamford Bridge prikkelt meer dan RKC-uit. Ik verwacht dat Ajax er vol op klapt. Ze willen graag."

Andy van der Meijde na zijn doelpunt voor Ajax in de Champions League tegen AS Roma in 2003. (Foto: Pro Shots)

'Ik zou met Ziyech als middenvelder starten'

Gevaar van het gretigheid is volgens Van der Meijde dat Ajax doorslaat in het willen aanvallen. "Chelsea heeft snelle spitsen, je loopt zo tegen een counter aan. Zeker als Ajax met te veel man voor de bal speelt."

Toch hoopt de zeventienvoudig Oranje-international niet dat Ten Hag in Londen kiest voor de zogeheten Champions League-variant met Edson Álvarez én Lisandro Martínez. Tegen Lille (3-0-winst), Valencia (0-3-winst) en in de thuiswedstrijd tegen Chelsea stonden de twee Zuid-Amerikanen, die van origine verdedigers zijn, op het middenveld van Ajax.

"Ik zou met Hakim Ziyech op het middenveld beginnen en dan Donny van de Beek controlerend en Álvarez óf Martínez erbij. Niet allebei. Met Ziyech op het middenveld komt er meer voetbal in, een sterker Ajax aan de bal. En als Ajax dan op voorsprong komt, kan Ten Hag altijd nog een verdediger inbrengen voor de controle. Maar liever niet vanaf het begin."

Chelsea tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur op Stamford Bridge en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi. De andere wedstrijd in groep H is Valencia tegen Lille en ook in Mestalla in de aftrap om 21.00 uur.

