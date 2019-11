Hellas Verona moet van de Italiaanse voetbalbond de komende thuiswedstrijd een deel van het stadion gesloten houden. De club wordt daarmee gestraft voor racistische spreekkoren afgelopen weekend richting Mario Balotelli.

Het vak waaruit de apengeluiden gericht aan de Brescia-spits te horen waren, de 'Poltrone Est', blijft op 24 november leeg. De huidige nummer negen van de Serie A neemt het dan op tegen Fiorentina.

Hellas-trainer Ivan Juric ontkende na afloop nog dat de harde kern zich zondag schuldig maakte aan racisme, maar de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond is duidelijk een andere mening toegedaan.

"Hoewel slechts een klein deel van de supporters verantwoordelijk is voor de geluiden, was het duidelijk hoorbaar", staat in een verklaring die dinsdag naar buiten werd gebracht.

"Niet alleen voor de speler zelf, maar ook voor de onafhankelijke waarnemer die in het stadion zat." De bond wijst er wel op dat Balotelli vanuit andere vakken juist met applaus een hart onder de riem werd gestoken.

Leider harde kern krijgt stadionverbod

Hellas Verona besloot dinsdag om Luca Castellini, de leider van de harde kern, tot medio 2030 te weren uit het stadion. Castellini raakte in opspraak na uitspraken over Balotelli.

In een statement op de website van de Italiaanse club staat dat de maatregel het gevolg is van uitspraken van Castellini die "ernstig in strijd zijn met de ethische waarden van Hellas Verona".

Castellini is behalve leider van de ultra's van de huidige nummer negen van de Serie A ook actief voor Forza Nuova, een Italiaanse neofascistische en nationalistische politieke partij. In een interview met een plaatselijke krant zei hij maandag dat Balotelli op basis van zijn paspoort Italiaans is, maar dat hij nooit een echte Italiaan zou zijn.

De harde kern van Hellas Verona tijdens het duel met Brescia. (Foto: Getty Images)

Balotelli liep van het veld

Voor de 29-jarige Balotelli was de maat tien minuten na rust vol tijdens het competitieduel in Stadio Marc'Antonio Bentegodi. De 36-voudig Italiaans international pakte de bal in de hoek van het veld op en trapte hem woedend het publiek in.

Balotelli verliet vervolgens het veld, maar spelers van Hellas Verona en Brescia konden hem overhalen om de wedstrijd toch uit te spelen.

Hoewel de bezoekers met 2-1 onderuitgingen, nam Balotelli nog wel sportief wraak door vijf minuten voor tijd op fraaie wijze de aansluitingstreffer binnen te schieten.

