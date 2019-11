Matthijs de Ligt is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Juventus voor de Champions League-wedstrijd woensdag in Rusland tegen Lokomotiv Moskou. De verdediger kampt met een enkelblessure.

De twintigjarige De Ligt liep de kwetsuur zaterdag op in de stadsderby tegen FC Torino, waarin hij Juventus met zijn eerste goal in Italiaanse dienst naar een 1-0-overwinning schoot.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure is en of de inzetbaarheid van De Ligt bij Oranje in gevaar komt. Het Nederlands elftal speelt zaterdag 16 november uit tegen Noord-Ierland en op dinsdag 19 november thuis tegen Estland in de EK-kwalificatie. Als Oranje minimaal een punt pakt in Belfast is plaatsing voor het EK een feit.