De Nederlandse Atletiekunie wil weten wat er waar is van de verklaring van de maandag veroordeelde Madiea G. en heeft daarom melding gedaan bij de Nederlandse dopingautoriteit.

De 27-jarige Nederlandse atlete werd in het Duitse Kleef veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8,5 jaar vanwege drugssmokkel. Via haar advocaat verklaarde ze dat ze dacht dat er geen drugs maar doping in haar auto zat toen ze medio juni werd aangehouden bij een routinecontrole bij de Nederlands-Duitse grens.

"Die verklaring was een onaangename verrassing", zegt Ad Roskam, technisch-directeur van de Atletiekunie, maandag tegen NUsport. "Het was voor ons aanleiding om direct melding te doen bij de Nederlandse dopingautoriteit."

Volgens G., die Nederland in 2016 vertegenwoordigde op de 4x400 meter estafette bij de Olympisch Spelen in Rio de Janeiro, wilde ze naar doping grijpen omdat het niet goed ging met haar carrière. De 'doping' in haar haar auto zou bestemd zijn voor een dopingarts in Duitsland. Die arts zou haar én een aantal andere atleten het verboden middel toedienen.

"We willen onderzocht hebben of daar iets van waar is", vervolgt Roskam. "Er komt vervolgonderzoek, hopelijk ook in Duitsland. Bij ons is ieder geval geen enkele aanwijzing dat er sprake is van dopinggebruik binnen de Nederlandse ploeg. Er wordt gesuggereerd dat het om een tactische verklaring van Mediea zou gaan om strafvermindering te krijgen."

G. had 43 kilo xtc en 13 kilo methamfetamine in auto

De Duitse rechter vond het ongeloofwaardig dat G. daadwerkelijk dacht er doping in haar auto lag en geen drugs. De Amsterdamse werd aangehouden met 43 kilo xtc en 13 kilo methamfetamine (crystal meth) in haar kofferbak en dat leverde haar dus een flinke gevangenisstraf op.

G. gaat nog wel in beroep, maar haar carrière lijkt voorbij. Ze is meervoudig Nederlands kampioene en bereidde zich tijdens haar aanhouding voor op de WK in Doha.

Zonder G. eindigde de Nederlandse estafetteploeg in de Qatarese hoofdstad als zesde in de finale op de 4x400 meter.