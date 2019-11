Raymond van Barneveld heeft zaterdag de kwartfinales bereikt van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Hagenaar was in de tweede ronde van het laatste toernooi in Nederland van zijn carrière te sterk voor Jermaine Wattimena.

De 52-jarige Van Barneveld, die een bye had in de eerste ronde, won met 6-4 van zijn 21-jarige jongere landgenoot. De laatste leg gooide hij in elf darts uit.

In de kwartfinales treft Van Barneveld zondag de winnaar van de partij tussen Rob Cross, de wereldkampioen, en Dave Chisnall. De halve finale en de finale worden ook op zondag afgewerkt in de AFAS Live.

Volgende maand speelt Van Barneveld op het WK in Londen zijn laatste officiële partij, nadat de vijfvoudig wereldkampioen een jaar geleden zijn afscheid al aankondigde.

Ook Van Gerwen en Noppert door

Van Barneveld is zondag een van de drie Nederlanders in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. Michael van Gerwen was zaterdag in de tweede ronde te sterk voor Gerwyn Price uit Wales, al moest hij wel flink aan de bak. Het werd 6-5 voor de regerend wereldkampioen.

Danny Noppert was veel te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Hij won met liefst 6-1 van de Schot, die een teleurstellend jaar kent. Bovendien leek hij tegen Noppert te kampen met een blessure. In de kwartfinales speelt de 28-jarige Noppert tegen de Engelsman Ian White.

De World Series of Darts Finals zijn vrijdag begonnen Het toernooi is het sluitstuk van een door de PDC georganiseerde wedstrijdreeks. Van die vijf toernooien won Van Gerwen de Melbourne Masters en de New Zealand Masters.

Het is de eerste keer dat een groot internationaal dartstoernooi in Amsterdam plaatsvindt. Vorig jaar werd het evenement afgewerkt in Wenen en ging de Engelsman James Wade met de titel aan de haal.