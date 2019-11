AZ heeft zaterdag door een zege op FC Twente goede zaken gedaan in de Eredivisie. Na een vroege rode kaart voor de Twentse doelman Joël Drommel wonnen de Alkmaarders eenvoudig met 3-0 en werd afstand genomen van PSV.

Pantelis Hatzidiakos zorgde in het CARS Jeans Stadion voor een 1-0-voorsprong voor AZ bij rust, waarna Dani de Wit en Myron Boadu in de tweede helft trefzeker waren.

AZ was de speelronde al begonnen als nummer twee, vanwege een beter doelsaldo dan PSV. De Eindhovenaren speelden zaterdagavond met 2-2 gelijk bij Sparta, waardoor AZ nu twee punten voorsprong heeft. Koploper Ajax heeft nog wel zes punten voorsprong op de ploeg van trainer Arne Slot. Promovendus FC Twente is de nummer tien van de Eredivisie.

Komende donderdag komt AZ weer in actie. De tweevoudig landskampioen speelt dan in de groepsfase van de Europa League uit tegen Astana, dat anderhalve week geleden in Den Haag met 6-0 verslagen werd.

Drommel komt hard in op Boadu

Zaterdag in Den Haag duurde het maar achttien minuten totdat AZ met man meer op het veld kwam te staan. Twente-doelman Drommel kwam wild zijn doel uit, miste de bal en beukte Boadu omver.

Scheidsrechter Danny Makkelie kon niet anders dan rood trekken voor de keeper. Twente-middenvelder Javier Espinosa was ook de pineut, want hij moest plaats maken voor reservedoelman Jorn Brondeel.

Met een man minder trok Twente zich verder terug. AZ viel aan en kreeg kansen, maar op slag van rust resulteerde dat pas in een voorsprong voor de thuisploeg. Hatzidiakos, vervanger van de geblesseerde Ron Vlaar, schoot van afstand hard binnen (1-0).

In de 54e minuut viel de 2-0, waarmee de wedstrijd zo goed als beslist was. Oussama Idrissi gaf voor, waarna Brondeel half ingreep en De Wit binnentikte. Twaalf minuten voor tijd tilde Boadu de stand naar 0-3 en dat was ook de eindstand. Het was de zevende goal dit Eredivisie-seizoen voor de spits van AZ en Jong Oranje.

