Matthijs de Ligt heeft Juventus zaterdagavond in de Serie A naar een overwinning op rivaal Torino geschoten. De verdediger tekende voor het enige doelpunt in de 'Derby della Mole': 1-0. Memphis Depay hielp Olympique Lyon met twee treffers aan een zwaarbevochten 2-3-zege op Toulouse.

Bij Torino-Juventus kroonde De Ligt zich tot matchwinner met zijn doelpunt twintig minuten voor tijd. De oud-Ajacied werkte een afvallende bal uit de corner hoog en hard achter doelman Salvatore Sirigu en tekende zo voor zijn eerste treffer in dienst van Juventus.

De laatste keer dat een Nederlander voor Juventus tot scoren kwam in de Serie A was Edgar Davids in 2002. De voormalige middenvelder maakte zijn doelpunt toen ook op bezoek bij Torino.

Het doelpunt van De Ligt komt op een goed moment voor hem, want de Oranje-international werd de laatste tijd regelmatig bekritiseerd. De Ligt kwam tegen Torino overigens nog goed weg nadat hij de bal in de eerste helft op zijn arm kreeg in zijn eigen strafschopgebied, maar de scheidsrechter en de VAR vonden het geen penalty waard.

Door de zege staat Juventus weer aan kop in de Serie A. De ploeg van trainer Maurizio Sarri staat op 29 punten en heeft er één meer dan Internazionale, dat zaterdagavond een 1-2-zege bij Bologna boekte.

Memphis weer goud waard voor Lyon

Bij Toulouse-Olympique Lyon maakte Memphis in de zevende minuut van extra tijd de winnende goal in Stadium Municipal. Vorige week tegen FC Metz (2-0) was Memphis ook al trefzeker. De 25-jarige aanvaller staat nu op zeven doelpunten in de Ligue 1, waar Wissam Ben Yedder (AS Monaco) topscorer is met negen goals.

Memphis en Lyon kwamen op bezoek bij laagvlieger Toulouse tot twee keer toe op achterstand. Oud-Ajacied Yaya Sanogo maakte na een kwartier de openingstreffer, waarna de Nederlander in de 26e minuut voor de 1-1 tekende.

Door een eigen doelpunt van Lyon-keeper Anthony Lopes werd het na rust 1-2 en Moussa Dembélé maakte de 2-2. Daarbij leek het te blijven, tot Memphis Lyon diep in blessuretijd de zege bezorgde met zijn tweede goal. Kenny Tete zat bij Lyon negentig minuten op de bank.

Door de zege klimt Lyon naar de achtste plaats in de Ligue 1 met zestien punten uit twaalf speelronden. De zevenvoudig landskampioen begon dramatisch aan het seizoen, maar sinds trainer Rudi Garcia de ontslagen Sylvinho is opgevolgd gaat het beter.

Dinsdag speelt Lyon in de Champions League de thuiswedstrijd tegen Benfica. De Franse club heeft na drie speelronden vier punten in groep G en staat daarmee derde.

