De Nederlandse honkballers zijn de Premier 12, het officieuze WK, zaterdag begonnen met een ruime nederlaag. De Verenigde Staten waren in het Mexicaanse Guadalajara met 9-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Hensley Meulens.

De Amerikanen waren vanaf het begin sterker dan Oranje. Een bal van de startende werper Rob Cordemans werd over de hekken geslagen door Drew Waters, waarna de VS de voorsprong gestaag uitbreidde met nog eens drie homeruns. Oranje kwam niet verder dan twee honkslagen.

Zondag wacht 'Team Kingdom of the Netherlands' al de volgende wedstrijd op de Premier 12, dat eens in de vier jaar gehouden wordt en waaraan de beste twaalf landen van de wereld meedoen. Oranje staat achtste.

De Dominicaanse Republiek, nummer twaalf van de wereldranglijst, is de volgende tegenstander, waarna Oranje de groepsfase dinsdag afsluit tegen Mexico. De nummer één en twee van de poule gaan door naar de zogeheten superronde in Japan.

Oranje is naar Mexico afgereisd als regerend Europees kampioen, maar een ticket voor de Spelen volgend jaar in Tokio heeft de ploeg van Meulens nog niet. Twee maanden geleden slaagde Nederland er niet in zich te plaatsen voor Tokio en in maart krijgt de ploeg een laatste kans. Op de Premier 12 is geen olympisch ticket te verdienen.

Honkbal is in Tokio na twaalf jaar terug op de olympische agenda, al is het eenmalig. In 2024 in Parijs zal er niet gehonkbald worden.