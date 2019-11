RKC Waalwijk heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De promovendus was thuis met 2-0 te sterk voor Heracles Almelo.

De eerste treffer in het Mandemakers Stadion kwam op naam van Sylla Sow, die na elf minuten raak schoot. Vlak voor tijd verdubbelde Kevin Vermeulen de voorsprong en besliste zo de wedstrijd.

Door de zege komt RKC op vier punten uit twaalf wedstrijden. De ploeg van Fred Grim wist tot zaterdag alleen in augustus op bezoek bij FC Twente (3-3) een punt te pakken en beleefde de slechtste seizoensstart ooit van een Eredivisie-club.

De hekkensluiter heeft nu nog vijf punten achterstand op VVV-Venlo, Fortuna Sittard en ADO Den Haag, die alle drie zondag nog in actie komen. Heracles staat met achttien punten op de zevende plek.

RKC-trainer Fred Grim in overleg met Stijn Spierings. (Foto: Pro Shots)

Omhaal Mulder eindigt op lat

Afgelopen woensdag stonden Heracles en RKC ook al tegenover elkaar, maar dat was in de eerste ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De club uit Almelo speelde toen thuis en won met 4-3.

Het duel in Waalwijk was minder spectaculair, al was de vroege 0-1 van Sow fraai. De 23-jarige Sow dribbelde vanaf links naar binnen en schoot via de onderkant van de lat raak.

De voorsprong was niet onverdiend, want via Stijn Spierings en Darren Maatsen waren er meer kansen voor RKC. Ook na rust was de thuisploeg dicht bij een doelpunt, terwijl Heracles weinig creëerde.

Hans Mulder scoorde bijna op spectaculaire wijze. De omhaal van de 32-jarige RKC-verdediger ging op de lat, waardoor het 1-0 leek te blijven. In de vijfde minuut van de extra tijd viel de bevrijdende 2-1 alsnog. Invaller Kevin Vermeulen schoot vanaf links raak, waarna zeker was dat de RKC-aanhang eindelijk een overwinning kon gaan vieren.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie