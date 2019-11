Max Verstappen is zaterdag om 22.00 uur begonnen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander van Red Bull Racing klokte eerder op de avond de snelste tijd in de derde vrije training. Volg alles in dit liveblog.





Bottas verovert poleposition Goedenavond en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Amerikaanse Grand Prix. Veel plezier! GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 "Dat we hier zo competitief zijn is een heel goed resultaat", zegt Max Verstappen tegen F1 TV. "We zijn een stuk meer competitief dan vorig jaar in de kwalificatie. Normaal zijn we ook sterk in de race dus het ziet er聽 hoopvol uit." GP Verenigde Staten 聽路聽 Verstappen start als derde in GP Verenigde Staten, Bottas pakt poleposition

Max Verstappen kwalificeert zich als derde voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander komt 0,067 seconden tekort om de poleposition te pakken, die nu naar Valtteri Bottas gaat. Sebastian Vettel zit met twaalf duizendsten zelfs nog dichter achter de Fin. Charles Leclerc eindigt als vierde, Lewis Hamilton wordt vijfde. GP Verenigde Staten 聽路聽 FINISH (Q3) - Verstappen verbetert zich, maar blijft derde. Hij kan nog worden ingehaald. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 min (Q3) - Verstappen verliest een tiende in de eerste sector. Hij blokkeert zijn wiel in de eerste bocht. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 min (Q3) - Verstappen begint aan zijn laatste getimede ronde. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 min (Q3) - "Zijn we niet een beetje te vroeg?", vraagt Max Verstappen zich af. Een antwoord van Red Bull blijft uit. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 2 min (Q3) - Verstappen begint als eerste aan een tweede run. Het verschil tussen de Nederlander en de poletijd van Valtteri Bottas is 0,162 seconden. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 6 min (Q3) - De verschillen zijn minimaal op het Circuit of the Americas. De stand:



Bottas 1.32,029 Vettel +0,012 Verstappen +0,162聽 Leclerc +0,198 Hamilton +0,292 Albon +0,519聽 Sainz +0,818 Norris +1,733 Gasly +2,243 Ricciardo ---- - De verschillen zijn minimaal op het Circuit of the Americas. De stand: GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 7 min (Q3) - Verstappen klokt in zijn eerste getimede run de derde tijd. De Nederlander geeft 0,162 seconden toe op de tijd van Bottas, die voorlopig het snelst is. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 7 min (Q3) - Verstappen verliest twee tienden ten opzichte van de snelste tijd in de tweede sector.. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 8 min (Q3) - Verstappen verliest een tiende ten opzichte van de snelste tijd in de eerste sector.. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 10 min (Q3) - Alleen Albon begint later dan Verstappen aan een snelle ronde. Verstappen rijdt achter de Ferrari's. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 12 min (Q3) - De beslissende kwalificatiesessie gaat van start. Kan Max Verstappen de poleposition veroveren? GP Verenigde Staten 聽路聽 Verstappen beleeft een hachelijk moment aan het eind van de sessie. De Nederlander komt bijna in contact met Hamilton en Kvyat. Hij moet over het gras om beide auto's te ontwijken. De FIA heeft het incident bekeken, maar vindt een onderzoek niet nodig. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Met deze tien coureurs gaat zo Q3 van start:



Charles Leclerc

Sebastian Vettel

Alexander Albon

Lewis Hamilton

Max Verstappen

Valtteri Bottas

Lando Norris

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Pierre Gasly GP Verenigde Staten 聽路聽 FINISH Q2 - Verstappen gaat van zijn gas af omdat hij met zijn vorige tijd al zeker was van Q3. Op de mediumband gaat Charles Leclerc als snelste door naar de derde kwalificatiesessie. De afvallers:



11. H眉lkenberg

12. Magnussen

13. Kvyat

14. Stroll

15. Grosjean GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 2 min聽(Q2) - Op Albon (P1) na gaan alle coureurs nog een keer naar buiten. Max Verstappen heeft anders dan zojuist nu wel de zachte band meegekregen. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 5 min (Q2) - De beste tien coureurs gaan door naar Q3. In de gevarenzone:聽



10. Magnussen



11. Kvyat

12. Ricciardo

13. Stroll

14. H眉lkenberg

15. Grosjean GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 8 min (Q2) - Albon pakt de snelste tijd van Hamilton af, maar de Red Bull-coureur is de enige rijder van de topteams die op zacht rubber onderweg is. De stand:聽



Albon (S) 1.32,898 Hamilton (M) +0,147 Verstappen (M) +0,222 Bottas (M) +0,262 Leclerc (M) +0,290 Vettel (M) +0,300 - Albon pakt de snelste tijd van Hamilton af, maar de Red Bull-coureur is de enige rijder van de topteams die op zacht rubber onderweg is. De stand:聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 9 min (Q2) - Verstappen klokt in zijn eerste getimede ronde de tweede tijd. Alleen Lewis Hamilton is nipt sneller. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 11 min (Q2) - Ook Max Verstappen gaat op de mediumband op pad. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 12 min聽(Q2) - Hamilton, Bottas, Leclerc en Vettel gaan op de mediumbanden Q3 proberen te bereiken. In dat geval zouden zij morgen in de race een bandenvoordeel hebben. Op de band die de top tien coureurs in deze sessie gebruiken moeten zij de race starten. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 15 min (Q2) - De tweede kwalificatiesessie ie onderweg. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 FINISH (Q1) - Lando Norris rijdt verrassend genoeg de snelste tijd als de finishvlag uithangt. Max Verstappen gaat als derde door naar Q2. Naast beide Williams-auto's vallen ook de beide Alfa Romeo's en Sergio P茅rez af:聽



16. Antonio Giovinazzi

17. Kimi R盲ikk枚nen

18. George Russell

19. Sergio P茅rez

20. Robert Kubica GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 1 min - Verstappen is inderdaad binnengebleven en staat nog altijd op de tweede plek. Die positie gaat niet meer in gevaar komen in deze sessie. GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 4 min (Q1) - Verstappen (P2) staat in de pits en lijkt veilig om door te gaan naar Q2. De stand bovenin:



Hamilton 1.33,454 Verstappen +0,095 Bottas +0,296 Vettel +0,312 Sainz +0,462 Albon +0,530 Leclerc +0,534 - Verstappen (P2) staat in de pits en lijkt veilig om door te gaan naar Q2. De stand bovenin: GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 6 min (Q1) - Zoals gezegd gaan de beste vijftien coureurs door naar Q2. De stand:聽



15. Grosjean



16. R盲ikk枚nen

17. Giovinazzi

18. P茅rez

19. Russell

20. Kubica GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 9 min (Q1) - Verstappen klokt in zijn eerste getimede ronde de snelste tijd, maar Hamilton gaat kort daarna al sneller. De stand:聽



Hamilton 1.33,454 Verstappen +0,095 Bottas +0,296 Vettel +0,312 Sainz +0,462 Albon +0,530 Leclerc +0,534 - Verstappen klokt in zijn eerste getimede ronde de snelste tijd, maar Hamilton gaat kort daarna al sneller. De stand:聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 13 min (Q1) - Leclerc klokt de snelste tijd, terwijl Max Verstappen voor het eerst de pits uitrijdt. De beste vijftien coureurs gaan door naar de tweede kwalificatiesessie. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Nog 18 min (Q1) - Het licht gaat op groen in Austin. De kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix is onderweg. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Meer dan de helft van de stemmers op onze poll verwacht dat Max Verstappen vandaag de pole verovert.



Wie pakt poleposition voor de Amerikaanse Grand Prix? Max Verstappen 55%

Sebastian Vettel 11%

Charles Leclerc 12%

Lewis Hamilton 19%

Valtteri Bottas 2%

Iemand anders 1% GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Ferrari heeft de auto van Charles Leclerc op gerepareerd. De Monegask, die in de derde training stilviel met een kapotte motor, kan dus gewoon meedoen aan de kwalificatie. GP Verenigde Staten 聽路聽 De laatste vijf polepositions in Austin waren een prooi voor Mercedes:



2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 -聽Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 -聽Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Nico Rosberg (Mercedes)

2014 - Nico Rosberg (Mercedes)馃摳 GP Verenigde Staten 聽路聽 Slechts 茅茅n coureur op de huidige grid is erin geslaagd om tijdens zijn honderdste kwalificatie poleposition te pakken: Sebastian Vettel tijdens de Amerikaanse Grand Prix in 2012. Max Verstappen staat voor zijn honderdste kwalificatie en kan verandering brengen in die statistiek. GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Kwalificatieresultaten Max Verstappen in Austin:



2018 - Vijftiende

2017 - Zesde

2016 - Vierde

2015 - Achtste (Toro Rosso)聽馃摳 GP Verenigde Staten 聽路聽 GP Verenigde Staten 聽路聽 Verstappen klokt snelste tijd in derde training GP Verenigde Staten

Max Verstappen kent een goede generale in de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander klokt de snelste tijd in de derde training en blijft Sebastian Vettel (tweede) twee tienden voor. McLaren-coureur Lando Norris verrast met een derde tijd. Valtteri Bottas (vierde) en Lewis Hamilton (vijfde) completeren de top vijf. Charles Leclerc valt vroeg in de training uit met een motorprobleem.