Kiki Bertens moest donderdag vanwege een combinatie van vermoeidheid en waarschijnlijk een virusinfectie opgeven tegen Belinda Bencic op de WTA Finals in Shenzhen. De Nederlandse is op na een lang en zwaar seizoen.

"Ik ben te moe om energie te kunnen stoppen in teleurstelling. Ik heb alles gegeven de afgelopen acht weken. Maar een keer houdt het op", vertelde Bertens kort na de partij tegen Bencic tegen het AD.

De 27-jarige Wateringse spelde in 2019 liefst 28 toernooien, het meest van alle toptienspeelsters. In Madrid en in Sint-Petersburg pakte ze de titel, maar op de Grand Slams is de derde ronde (Wimbledon en US Open) haar beste resultaat dit jaar. Hoogtepunt was haar vierde plaats op de wereldranglijst.

Doordat Bertens inmiddels tiende staat, was ze als reserve afgereisd naar Shenzhen voor het toernooi voor de beste acht tennissters van het jaar. Door de afzegging van Serena Williams en de blessure van Naomi Osaka mocht ze alsnog meedoen en versloeg ze dinsdag verrassend Ashleigh Barty, de mondiale nummer één.

Tegen Bencic was een zege voldoende voor een plek in de halve finales, maar Bertens merkte tegen de Zwitserse dat haar lichaam de grenzen heeft bereikt. "Ik kon niet meer goed strekken en was een beetje misselijk. Ik denk dat het een virus was, in combinatie met vermoeidheid. Stress had ik deze week totaal niet. Ook daar ben ik eigenlijk te moe voor."

Kiki Bertens tijdens haar medische time-out in haar partij tegen Belinda Bencic. (Foto: Getty Images)

'Ik voelde me te slecht'

Bertens begon nog wel uitstekend aan de partij tegen Bencic, maar slaagde er op 4-5 niet in de eerste set uit te serveren. Ze verloor de set alsnog met 7-5 en stond in de tweede set met 1-0 achter toen ze een medische time-out aanvroeg en vervolgens opgaf.

"Ik voelde me te slecht, kon het niet meer aan. Ergens ben ik nu ook opgelucht dat ik niet meer hoef. Al had ik natuurlijk gehoopt dat ik nog ietsje meer energie zou hebben om die halve finale nog te halen."

Nu het seizoen erop zit, neemt Bertens rust en gaat ze op vakantie, waarna ze in januari haar eerste toernooien van het nieuwe seizoen zal spelen. Het is nog onduidelijk wie dan haar coach zal zijn, omdat ze begin september besloot de samenwerking met Raemon Sluiter voorlopig stop te zetten. Ze wordt sindsdien begeleid door Elise Tamaëla, die haar ook in Shenzhen bijstond.