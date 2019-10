Kiki Bertens is donderdag uitgeschakeld op de WTA Finals. De Nederlandse gaf vanwege fysieke problemen op in haar laatste groepswedstrijd tegen Belinda Bencic, waardoor ze een plek in de halve finales misliep in Shenzen.

Bertens had op het moment dat ze opgaf de eerste set verloren met 5-7 en stond in de tweede set met 1-0 achter. Ze liet zich naast de baan onderzoeken door een van de doktoren, waarna ze besloot de strijd te staken.

Door de opgave van de 27-jarige Bertens is haar seizoen voorbij. Ze excelleerde in 2019 met titels in Sint-Petersburg en Madrid en bereikte met de vierde plek haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst.

Inmiddels is Bertens de nummer tien van de wereld, maar doordat Serena Williams afzegde en Naomi Osaka geblesseerd raakte, mocht ze toch in actie komen op de WTA Finals, het prestigieuze toernooi voor de beste acht tennissters van het jaar.

Dinsdag maakte Bertens indruk in Shenzen door de mondiale nummer één Ashleigh Barty te verslaan. Een zege op Bencic was genoeg geweest voor een plek in de halve finales in de Chinese stad, maar dat lukte mede door fysieke problemen dus niet. Vorig jaar haalde Bertens bij haar debuut op de WTA Finals wel de halve finales en dat was toen ook het eindstation.

Kiki Bertens begon uitstekend aan haar partij tegen Belinda Bencic. (Foto: Pro Shots)

Bertens was reserve afgereisd

Bertens was als reserve afgereisd naar Shenzen, nadat ze afgelopen weekend de finale verloor van WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de nummers negen tot en met zestien van de wereld.

Door de blessure van Osaka mocht ze in de tweede speelronde in de rode groep alsnog instromen. Een zege op Bencic was voldoende geweest voor een plek in de halve finale, al gold voor de Zwitserse hetzelfde.

De Wateringse leek het beste met die spanning om te gaan. Ze nam een break voorsprong, waarna ze bij 5-4 de set kon uitserveren. Bertens slaagde daar niet in, waarna ze geëmotioneerd was en aan haar coach Elise Tamaëla vertelde dat ze zich niet lekker voelde.

Nadat Bertens ook de eerste game van de tweede set aan Bencic moest laten, vroeg ze een medische time-out. Haar bloeddruk en temperatuur werden opgemeten, waarna ze besloot dat ze niet verder kon en haar seizoen voorbij was.

Kiki Bertens zwaait af na haar opgave tegen Belinda Bencic. (Foto Pro Shots)

Bencic treft Svitolina in halve eindstrijd

Voor de 22-jarige Bencic, nummer zeven van de wereldranglijst, gaan de WTA Finals zaterdag verder met een halve finale tegen titelverdediger Jelina Svitolina uit Oekraïne, die bovenaan staat in de paarse groep.

De andere halve finale gaat tussen Barty en de nummer twee van de paarse groep. Karolina Plísková en Simona Halep maken nog kans op die positie. De finale van de WTA Finals is zondag.