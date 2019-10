Dick Advocaat heeft donderdagochtend voor het eerst sinds zijn aanstelling de training bij Feyenoord geleid. Ook de nieuwe assistent-trainers Cor Pot en John de Wolf stonden voor het eerst op het trainingsveld.

De training van Feyenoord was openbaar en er waren een paar honderd supporters aanwezig. Om 14.15 uur geeft de 72-jarige Advocaat een persconferentie waarin hij zijn keuze om op interim-basis Jaap Stam op te volgen zal toelichten.

Stam besloot maandag op te stappen vanwege de slechte resultaten van Feyenoord, dat twaalfde staat in de Eredivisie. Onder Advocaat hoopt de club de stijgende lijn in te zetten, te beginnen zondag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

"Niemand verwacht dat we met 5-1 winnen bij VVV", zei technisch directeur Sjaak Troost donderdag tegen VI. "Ik hoop het wel natuurlijk, maar het gaat er vooral om dat Dick het vertrouwen terugbrengt in deze spelersgroep waarin we als club nog steeds alle vertrouwen hebben."

'Er zijn hier nog wat lekken te dichten'

Troost benadrukte verder dat Advocaat de enige kandidaat was voor Feyenoord. "We zijn blij dat hij het wilde doen", aldus Troost.

Doordat Advocaat Pot en De Wolf als assistenten wilde, heeft Feyenoord per direct afscheid genomen van Denny Landzaat, Jean-Paul van Gastel en Roy Makaay. Troost baalt ervan dat het drietal via de media moest vernemen dat ze weg moesten.

"Dat vind ik schandelijk. Als club heb je dat niet altijd in de hand. Laat ik het zo zeggen: er zijn hier nog wel wat lekken te dichten."

VVV tegen Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in De Koel en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom. De club uit Venlo heeft de laatste vijf wedstrijden verloren in de Eredivisie en werd woensdag in de eerste ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi na strafschoppen uitgeschakeld door Derde Divisionist Groene Ster.

