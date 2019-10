Kiki Bertens heeft donderdag vanwege fysieke problemen opgegeven in haar partij tegen Belinda Bencic op de WTA Finals. De Nederlandse is daardoor uitgeschakeld in Shenzhen. Lees de reacties in dit liveblog.

Bencic door naar halve finales WTA Finals · Bertens zwaait voor de laatste keer naar het publiek in Shenzhen. Als reserve mocht ze toch nog deelnemen aan de WTA Finals, maar de prachtige overwinning op Ashleigh Barty kon ze vandaag geen vervolg geven tegen Belinda Bencic. De 27-jarige Wateringse moest met fysieke problemen opgeven bij een stand van 5-7, 0-1. Bertens wordt onderzocht door de toernooidokter en besluit vervolgens met tranen op haar wangen op te geven. Daarmee zit het seizoen van de 27-jarige Nederlandse erop. Bertens is na Naomi Osaka en Bianca Andreescu al de derde speelster die op de WTA Finals moet opgeven. Kenin vervangt geblesseerde Andreescu

Ook tweede reserve Sofia Kenin mag nog in actie komen op de WTA Finals. Ze vervangt Bianca Andreescu die te veel last heeft van een blessure aan haar linkerknie. De Canadese moest gisteren al opgeven tijdens haar tweede partij tegen Karolína Plíšková. Vandaag blijkt uit een MRI-scan dat ze helemaal niet meer in actie kan komen op het lucratieve eindejaarstoernooi in Shenzhen.

Bertens geeft op. De winst gaat dus naar Bencic, die zich daarmee plaatst voor de halve finales van de WTA Finals. Bertens vraagt een medische time-out aan. De dokter meet onder meer haar bloeddruk en temperatuur. Bencic begint goed aan de tweede set. Ze wint haar eigen servicegame op love en komt op 0-1. SET Bencic! 0-1 (5-7)

Bertens was dicht bij winst van de eerste set, maar uiteindelijk is het toch Bencic die aan het langste eind trekt. De Zwitserse breekt op het laatste moment terug en stoomt vervolgens door naar 5-7.



Bertens zit met tranen in haar ogen op de bank. Haar coach Elise Tamaëla probeert Bertens weer moed in te praten. Bencic wint ook haar eigen servicegame en komt weer op voorsprong in de eerste set: 5-6. Break Bencic! Bencic breekt terug en trekt de stand weer gelijk: 5-5. Bencic houdt de schade beperkt tot één break. Bertens mag nu gaan serveren voor winst in de eerste set. Bertens wint haar servicegame en heeft nog één game nodig voor winst in de eerste set: 5-3. Bencic heeft duidelijk meer moeite met haar service. Waar Bertens al twee aces heeft geslagen, staat Bencic op twee dubbele fouten deze wedstrijd. Desondanks beperkt de Zwitserse de schade. Ze behoudt haar service nu wel weer. Dankzij een overtuigende servicegame vergroot Bertens haar voorsprong in de eerste set: 4-2. Break Bertens! Ook Bertens krijgt nu kansen op een break en zij benut ze wel. De Nederlandse pakt een 3-2-voorsprong in de eerste set. De eerste breakkansen zijn een feit. Bencic krijgt twee mogelijkheden om de service van Bertens te breken, maar de Nederlandse redt zichzelf er goed uit. Ze trekt de stand weer gelijk in de eerste set: 2-2. Bencic heeft nog wat slordigheden in haar spel, maar behoudt toch weer haar service. Het staat 1-2 in de eerste set. Bertens geeft Bencic geen kans en speelt een solide servicegame. De stand is weer gelijk in de eerste set: 1-1. Ondanks een 30-0-voorsprong, kan Bertens geen breakpunten afdwingen. Bencic behoudt met enige moeite haar service en komt op 0-1 in de eerste set. Kiki Bertens en Belinda Bencic zijn zich aan het opwarmen voor de laatste groepswedstrijd in de rode groep van de WTA Finals. De winnaar van dit duel plaatst zich voor de halve finales. De Zwitserse mag straks beginnen met serveren. Barty naar halve finales WTA Finals

Ashleigh Barty is door naar de halve finales van de WTA Finals. De Australische wint haar laatste groepsduel vrij eenvoudig met 2-0 van Petra Kvitová: 6-4, 6-2. Kvitová eindigt hierdoor puntloos onderaan. Kiki Bertens en Belinda Bencic komen straks de baan in Shenzhen op voor de laatste wedstrijd in de rode groep. De winnaar van deze partij gaat ook naar de halve finales.

SET Barty! 1-0 (6-4)

Ashleigh Barty is hard op weg naar de halve finales van de WTA Finals. De Australische nummer één van de wereld, die afgelopen dinsdag nog verloor van Kiki Bertens, pakt de eerste set tegen Petra Kvitová met 6-4.



Gaat Kiki Bertens de halve finales van de WTA Finals halen? Ja

Nee

