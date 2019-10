FC Groningen-trainer Danny Buijs is kwaad over het gedrag van supporters tijdens de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Harkemase Boys. Het duel op Sportpark De Bosk, dat de Groningers woensdag met 1-2 wonnen, werd ontsierd door vuurwerk en een grote vechtpartij.

Erick Jansema, de doelman van Harkemase Boys, kreeg in de 33e minuut vuurwerk naar zich toe gegooid. Na een harde knal legde scheidsrechter Sander van der Eijk de wedstrijd een half uur stil. Eerder was er al een grote vechtpartij achter een van de doelen.

"Vuurwerk en een vechtpartij, het is krankjorum", zei Buijs na afloop voor de camera van FOX Sports. "Er stonden vijftig, zestig kinderen omheen en dan besluit je met elkaar op de vuist te gaan."

"Als je zo denkt, moet je je laten onderzoeken", vervolgde Buijs. "En dan denk ik dat je voorlopig niet meer buiten komt, want dan is het echt niet goed met je."

Er waren zo'n 3.500 toeschouwers bij de wedstrijd op Sportpark De Bosk. (Foto: Pro Shots)

'Een klein groepje verpest het'

De noordelijke derby, waarbij ongeveer 3.500 toeschouwers aanwezig waren, had volgens Buijs juist een voetbalfeest kunnen worden, maar dat werd het door het wangedrag van de supporters dus niet.

"Ik zei tegen de scheidsrechter: 'Moeten we een statement maken en gewoon van het veld lopen?'", vervolgde Buijs, al beseft de trainer dat je daarmee ook veel goedwillende supporters had geraakt. "99 procent van de mensen doet normaal. We moeten het voor elkaar krijgen dat dat hele kleine groepje het niet iedere keer verpest."

FC Groningen won door twee goals van Samir Memisevic. (Foto: Pro Shots)

'Ik schrok me de pleuris'

Hoewel de wedstrijd werd gespeeld op het complex van Tweede Divisionist Harkemase Boys, was er een speciaal uitvak voor de FC Groningen-supporters. Er liepen echter ook aanhangers van de Eredivisionist buiten dat vak, merkte Harkemase Boys-keeper Jansema, die bijna geraakt werd door het vuurwerk.

"Het begon met fakkels van supporters die over FC Groningen zongen. Toen wist ik dat er FC Groningen-supporters naar binnen waren gesneakt", aldus Jansema, die ook zijn verhaal bij FOX Sports deed.

"Na die fakkels volgde de harde knal. Ik schrok me de pleuris en baal ervan. Voor sommige spelers van ons is dit de wedstrijd van hun leven en die wordt op deze manier verziekt. Wie doet nou zoiets op zo'n avond? Schiet mij maar lek."

FC Groningen won de wedstrijd overigens door twee doelpunten van Samir Memisevic (1-2), waardoor de ploeg van Buijs door is naar de tweede ronde. Zondag spelen de noorderlingen in de Eredivisie om 14.30 uur thuis tegen Willem II.

