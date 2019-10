Heracles Almelo heeft zich woensdag in een doelpuntrijk duel met RKC Waalwijk geplaatst voor de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De club uit Almelo won thuis met 4-3 van de hekkensluiter van de Eredivisie, waarna ook FC Twente, sc Heerenveen, FC Groningen en Willem II verder gingen.

Heracles liet RKC tot twee keer toe terugkomen. Na 36 minuten leidde de ploeg van trainer Frank Wormuth met 2-0 door goals van Cyriel Dessers en Silvester van der Water, maar een paar minuten na rust was het weer gelijk.

Darren Maatsen maakte aan het einde van de eerste helft de eerste treffer van RKC en Sylla Sow tekende na 53 minuten voor de 2-2. Dessers scoorde de 3-2 voor Heracles, maar via een penalty van Clint Leemans was het na een uur spelen 3-3.

Twintig minuten voor tijd maakte Van der Water de winnende goal (4-3) voor Heracles, dat in 2012 tot de bekerfinale kwam.

Keito Nakamura maakte beide goals voor FC Twente. (Pro Shots)

FC Twente wint bij De Treffers

FC Twente schaarde zich woensdag bij de laatste 32 clubs door Tweede Divisie-club De Treffers met 2-0 te verslaan. De Japanner Keito Nakamura maakte in Groesbeek voor rust beide goals voor Twente.

Willem II won bij Quick (Derde Divisie) in Den Haag met 4-0. De Belg Mike Trésor Ndayishimiye maakte de eerste drie goals en Paul Gladon tekende voor de laatste Tilburgse treffer.

Heerenveen was met 3-0 te sterk voor Excelsior Maassluis (Tweede Divisie). Chidera Ejuke, Jordy Bruijn en Daniel Høegh scoorden in Maassluis voor de Friezen.

Sparta viert de 1-0 van Lars Veldwijk tegen FC Volendam (Foto: Pro Shots)

Sparta te sterk voor FC Volendam

FC Groningen rekende minder overtuigend af met Harkemase Boys, dat uitkomt in de Derde Divisie. Samir Memisevic maakte in Harkema beide goals voor de Groningers, waarna Robert Stelpstra de eindstand op 1-2 bepaalde.

Ook Sparta maakte geen fout. De Rotterdammers wonnen door een doelpunt in de 21e minuut van Lars Veldwijk met 1-0 van FC Volendam, terwijl VVV-Venlo zich blameerde tegen RKSV Groene Ster. Na 2-2 was de club uit de Derde Divisie de sterkste vanaf de strafschopstip.

Spakenburg versloeg ASWH (2-0) en Sparta Nijkerk was rekende af met Fortuna Wormerveer (5-2). AFC werd na 3-3 en strafschoppen uitgeschakeld door ODIN'59. Ook bij de amateurs van Ajax tegen OFC (2-2) moesten penalty's de beslissing brengen. De Amsterdammers gingen door.

Samir Memisevic scoorde twee keer voor FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Zaterdag loting voor tweede ronde

Dinsdag plaatsten Vitesse, SC Cambuur, vv Katwijk, GVVV, FC Dordrecht, IJsselmeervogels, Telstar, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, Roda JC, Excelsior, FC Eindhoven, TOP Oss en NAC Breda zich al voor de tweede ronde.

Zaterdag weten de winnende clubs wie tegenstander wordt in de tweede ronde, want dan wordt geloot.

De wedstrijden in de tweede ronde worden op 17, 18 en 19 december afgewerkt en dan stromen ook Ajax, Feyenoord, PSV en AZ in. Vanwege de Europese verplichtingen zijn die vier clubs vrijgeloot voor de eerste ronde.

Heracles-RKC was een van de twee duels in de eerste ronde tussen twee Eredivisie-clubs. Donderdag is Fortuna Sittard-ADO Den Haag. De enige andere wedstrijd op donderdag is Excelsior'31-FC Utrecht.

