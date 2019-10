Sergiño Dest heeft gekozen voor een interlandcarrière voor de Verenigde Staten. De rechtsback van Ajax mag ook voor Oranje uitkomen, maar hij geeft de voorkeur aan 'Team USA'.

"Het was geen makkelijke keuze. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik denk wel dat het de juiste keuze is", zegt Dest, die dit seizoen een basisplaats heeft veroverd bij Ajax, maandag bij de bekendmaking van het nieuws.

De achttienjarige Dest, die geboren werd in Almere, is de zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft daardoor zowel een Nederlands als een Amerikaans paspoort en kan als international kiezen tussen beide landen.

De afgelopen weken sprak Dest uitgebreid met bondscoach Ronald Koeman, maar hij behoorde nog nooit tot de Oranje-selectie. Dest speelde vorige maand wel al twee interlands voor de VS.

Het betrof vriendschappelijke wedstrijden tegen Mexico en Uruguay en die waren niet-bindend. Als de verdediger een competitieve interland heeft gespeeld voor de Amerikaanse ploeg kan hij volgens de FIFA-regels niet meer switchen naar Oranje, maar Dest geeft maandag al aan dat zijn keuze voor de VS definitief is.

Sergiño Dest vorige maand bij zijn debuut voor de Verenigde Staten. (Foto: Getty Images)

'Sergiño heeft mij vanochtend gebeld'

Dest is opgegroeid in Nederland en verruilde in 2012 de jeugdopleiding van Almere City voor die van Ajax. Toch was hij al jeugdinternational van de VS en toonde de KNVB in die jaren geen interesse.

Na zijn doorbraak dit jaar bij Ajax kwam de interesse vanuit de KNVB op gang. Koeman zag in de toekomst een rol voor hem weggelegd bij Oranje, maar maandagmorgen vertelde Dest de bondscoach over zijn keuze voor de VS.

"Sergiño heeft mij gebeld en uitgelegd waarom hij voor Amerika kiest. Dat is een moeilijke keuze die hij alleen zelf kan maken en ik respecteer zijn beslissing", zegt Koeman op de website van de KNVB.

'Het was mijn gevoel voor Amerika dat erboven uitstak'

Doorslaggevend bij de beslissing van Dest was dat hij in de jeugd al voor de VS speelde en zijn gevoel voor het land. "Ze hebben me goed opgevangen", vertelt Dest, die beseft dat Oranje internationaal hoger aangeschreven staat dan de nummer 23 van de FIFA-ranking.

"Natuurlijk speel je bij Nederland met de beste spelers ter wereld. Het is een goed team, maar uiteindelijk was het mijn gevoel dat de grootste rol speelde. Nederland is een mooi land en ik ben hier geboren, maar het was mijn gevoel voor Amerika dat erboven uitstak."

Op 15 november kan Dest zijn volgende interland spelen voor de VS en dat is een bindende. De Amerikanen treffen dan Canada in de Nations League van de CONCACAF. Vier dagen later speelt de VS tegen Cuba.