Riechedly Bazoer traint vanaf maandag weer mee met de A-selectie van Vitesse. De middenvelder heeft excuses gemaakt, waarna hij in genade is aangenomen door de Arnhemse club.

Later op maandag komt Bazoer, die in 2015 en 2016 in totaal zes interlands speelde voor Oranje, nog met een reactie op zijn terugkeer.

De 23-jarige Bazoer werd woensdag van de training van Vitesse gestuurd na een conflict met aanvaller Jay-Roy Grot. Hij richtte zich volgens omstanders daarna ook tot trainer Leonid Slutsky. "Fuck off, I don't want to play for your team (Rot op, ik wil niet voor jouw team spelen, red.)", zou Bazoer tegen zijn Russische coach gezegd hebben.

Vitesse maakte daarop donderdag bekend dat Bazoer voorlopig geen deel zou uitmaken van de selectie en hij ontbrak zaterdag dan ook in de GelreDome voor het duel met ADO Den Haag. Zonder Bazoer verloor Vitesse met 0-2 van de Haagse club.

Jay-Roy Grot (links) en Riechedly Bazoer (rechts) in augustus tijdens een training van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse speelt dinsdag tegen De Graafschap

Dinsdag komt Vitesse weer in actie. De nummer vier van de Eredivisie speelt dan om 18.30 uur tegen De Graafschap in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Slutsky zei zaterdag al dat Bazoer dan nog niet in actie zal komen, al had de speler op dat moment nog geen excuses gemaakt

"Alles hangt nu af van Bazoer en of hij klaar is om in gesprek te gaan", aldus Slutsky zaterdag. "Het is ook geen kwestie tussen hem en mij, maar meer tussen hem en het team. Meer kan ik er nu niet over zeggen."

Captain Bryan Linssen zei na de nederlaag tegen ADO dat de deur wat betreft de spelers nooit dichtgaat voor Bazoer. "Hopelijk krijgt hij hulp, zodat dit hem in de rest van zijn carrière niet meer overkomt", voegde hij daaraan toe.

Bazoer staat nog tot medio 2022 onder contract bij Vitesse en speelde tot dusver negen Eredivisie-wedstrijden voor de club waarin hij twee keer scoorde. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor FC Utrecht en FC Porto, al kreeg hij bij de Portugese club geen speeltijd in de hoofdmacht.

