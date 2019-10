Jaap Stam is maandag al na vier maanden vertrokken als trainer van Feyenoord. De oud-topverdediger houdt de eer aan zichzelf na een reeks slechte resultaten.

De 47-jarige Stam kwam afgelopen zomer over van PEC Zwolle en had nog een contract tot medio 2021. Feyenoord verloor zondag kansloos met 4-0 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA en is afgezakt naar de twaalfde plaats in de Eredivisie.

"Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe", aldus Stam op de website van Feyenoord.

Vlak na de nederlaag in De Klassieker liet Stam al weten te begrijpen dat de roep om zijn vertrek luider werd. De 67-voudig international van Oranje is met zijn vertrek de op één na kortst zittende Feyenoord-trainer ooit.

Technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord heeft begrip voor de beslissing van Stam. "De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem verder. Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook."

Feyenoord-bus werd opgewacht

Na de verloren Klassieker werd de spelersbus van Feyenoord bij terugkomst in Rotterdam opgewacht door boze supporters. Onder anderen Steven Berghuis en Leroy Fer gingen met de fans in gesprek.

Het is al langer onrustig bij Feyenoord, dat het behalve de slechte resultaten ook financieel al jaren niet breed heeft. Bovendien vonden er de laatste maanden veel wijzigingen plaats op bestuurlijk vlak bij de landskampioen van 2017.

Afgelopen zomer vertrokken naast trainer Giovanni van Bronckhorst ook algemeen directeur Jan de Jong en technisch directeur Martin van Geel. Voor De Jong en Van Geel zijn nog altijd geen definitieve opvolgers gevonden.

Voorlopig neemt de rest van de technische staf de taken van Stam bij Feyenoord over. De club hoopt "binnen afzienbare termijn" een opvolger te presenteren. Zondag is nummer zeventien VVV-Venlo in Limburg de volgende tegenstander.

