Trainer Jaap Stam begrijpt dat zijn positie onder druk komt te staan na de pijnlijke nederlaag van Feyenoord zondag tegen Ajax. De Rotterdammers keken halverwege al tegen een 4-0-achterstand aan in de Johan Cruijff ArenA en dat was ook de eindstand.

"Ik weet hoe het gaat in het voetbal. Je weet hoe de tendens is en hoe die gecreëerd wordt. En ik ben als trainer uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten", reageerde Stam op de persconferentie op vragen over een eventueel vertrek bij Feyenoord.

"Zo'n moment kan altijd komen", zei hij ook. "We moeten er goed over nadenken. Het gaat erom dat er perspectief is."

Het leek erop dat Stam nog wel perspectief ziet, al is Feyenoord afgezakt naar de twaalfde plaats in de Eredivisie en keek het tegen Ajax al na zeven minuten tegen een 2-0-achterstand aan. Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico scoorden.

"We hebben vooraf duidelijke afspraken gemaakt over hoe we Ajax moesten bestrijden, maar dat kwam er niet uit. Er waren geen overnames en geen communicatie en dan gaat het hard. Ajax speelde er zo doorheen."

Teleurstelling na afloop bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Doel was schade beperkt houden'

Door goals van David Neres en Donny van de Beek was de achterstand van Feyenoord halverwege zelfs al opgelopen tot 0-4.

"We moesten in de rust reëel zijn", vertelde Stam. "Het doel was halverwege om de schade beperkt te houden en hopen dat Ajax gas zou terugnemen. Dat is gelukt, maar we waren niet bij machte om zelf iets te creëren. Het was gewoon slecht. Ik sta hier met een klotegevoel."

Door de nederlaag in de ArenA heeft de ploeg van Stam nu al vier wedstrijden op rij niet gewonnen. Tegen Heracles Almelo kwam Feyenoord niet verder dan 1-1 en van Young Boys (2-0) en Fortuna Sittard (4-2) werd verloren.

