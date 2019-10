Trainer Mark van Bommel zegt dat de ruime nederlaag van PSV tegen AZ hard is aangekomen bij zijn spelers. De Eindhovenaren verloren zondag met liefst 0-4 in het Philips Stadion, nadat middenvelder Ryan Thomas al na 22 minuten rood kreeg.

"Op dit moment kan ik niet veel zeggen tegen mijn spelers", zei Van Bommel na afloop tegen FOX Sports. "Als je met 0-4 verliest, heeft het weinig zin om meteen een hele analyse los te laten. Iedereen is zwaar teleurgesteld."

PSV begon al gehavend aan de thuiswedstrijd tegen AZ, omdat Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren ontbraken vanwege blessures en Nick Viergever en Jorrit Hendrix geschorst waren.

Thomas was een van de spelers die daardoor mocht starten bij PSV en juist hij kreeg bij zijn basisdebuut voor de Eindhovense club snel rood van scheidsrechter Pol van Boekel. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland zette zijn voet op de enkel van AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø.

"Het was een ongelukkige actie van Ryan", vond Van Bommel. "Hij wilde de bal kappen en zette zijn voet daarom over de bal. Als je het terugziet, is het rood. Maar Ryan kon er niet echt iets aan doen. Het was ongelukkig."

AZ passeert PSV op ranglijst

Op het moment dat de 24-jarige Thomas rood kreeg, was de stand nog 0-0. Op slag van rust scoorde Myron Boadu twee keer, waarna AZ door treffers van Jonas Svensson en Dani de Wit uitliep en PSV zo de grootste thuisnederlaag bezorgde sinds het 1-5-verlies tegen Ajax in 2007.

"De eerste twee doelpunten waren beslissend", zei Van Bommel. "Bij een 2-0-achterstand wordt het moeilijk met tien man, zeker tegen AZ. Ze hebben een goed voetballende ploeg die weet wat je moet doen bij een manmeersituatie."

Van Bommel bracht halverwege nog wel Konstantinos Mitroglou als nieuwe spits in de hoop de spanning terug te brengen. "Mitroglou is een spits die scoort als hij de bal in het strafschopgebied krijgt, maar ik denk dat we daar na rust maar een of twee keer geweest zijn. Dat is te weinig."

Door de ruime nederlaag heeft PSV evenveel punten als AZ. De Alkmaarders staan door een beter doelsaldo zelfs een plek hoger en bezetten de tweede plek in de Eredivisie achter koploper Ajax.

