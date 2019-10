Jeffrey de Zwaan en Vincent van der Voort zijn er zondag beiden niet in geslaagd om de halve finales van het EK darts te bereiken. De Zwaan verloor in het Duitse Göttingen van Michael Smith en Van der Voort was niet opgewassen tegen Gerwyn Price.

De Zwaan ging met 5-10 onderuit tegen Smith. 'The Black Cobra' kwam in de achtste leg een break achter tegen de verliezend finalist van het laatste WK en wist die achterstand niet meer weg te werken.

Van der Voort moest met 8-10 zijn meerdere erkennen in Price. 'The Dutch Destroyer' hield tot en met 6-6 gelijke tred met de Welshman en maakte vervolgens de eerste break in de partij meteen ongedaan. In de achttiende leg moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Bij de laatste vier staan Smith en Price tegenover elkaar. In de andere halve finale neemt Rob Cross het op tegen Daryl Gurney. De halve finales en de finale van het EK worden ook zondag gespeeld.

Van Gerwen sneuvelde in eerste ronde

Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Brabander, die het toernooi vier keer op zijn naam schreef, liet zich verrassen door Ross Smith.

Het EK is bezig aan zijn twaalfde editie. Van Gerwen was van 2014 tot en met 2017 telkens de beste en is samen met Phil Taylor recordwinnaar van het prestigieuze toernooi.

James Wade veroverde vorig de titel op het EK. De Engelsman werd deze week al in de eerste ronde uitgeschakeld door Jonny Clayton.