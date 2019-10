FC Utrecht heeft zondag dankzij twee strafschoppen met 1-2 gewonnen bij Sparta. Eerder op de dag eindigde de 'Derby van het Noorden' tussen sc Heerenveen en FC Groningen in 1-1 en ook daar werden twee penalty's gegeven.

De eerste penalty van FC Utrecht werd benut door Jean-Christophe Bahebeck. Sparta Ragnar Ache bracht de stand weer in evenwicht, waarna Adam Maher namens de bezoekers raak schoot uit de tweede strafschop en zo nog voor rust de 1-2-eindstand op het scorebord zette op Het Kasteel.

Door de overwinning klimt FC Utrecht naar de vijfde plaats in de Eredivisie met maar drie punten minder dan nummer twee AZ.

Sparta staat met vijftien punten uit elf duels in de middenmoot. De promovendus verloor tegen FC Utrecht pas voor de tweede keer dit seizoen een thuiswedstrijd.

Adam Maher benutte de tweede penalty van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Penalty moet over worden genomen

Het duurde in Rotterdam maar zeven minuten voordat de bal op de penaltystip ging. Het was doelman Ariel Harush, de vervanger van de geschorste Tim Coremans, die Bahebeck onderuit haalde en de Franse spits ging zelf achter de bal staan en scoorde (0-1).

Dertien minuten later was de stand weer in evenwicht. Op aangeven van Dirk Abels kopte de Duitse aanvaller Ache raak namens Sparta: 1-1. Daar bleef het voor rust niet bij, want aan het einde van de eerste helft kreeg FC Utrecht weer een strafschop van arbiter Sander van der Eijk.

Ditmaal keerde Harush de inzet van Bahebeck, maar volgens de VAR kwam de Israëlische keeper te vroeg van zijn lijn. De penalty moest over worden genomen en dat deed Maher, die de stand alsnog op 1-2 zette.

Na rust kreeg Sparta kansen op de gelijkmaker. Maher haalde een kopbal van Jurgen Mattheij van de lijn, waarna de thuisploeg met de aanvallende invallers Joël Piroe en Lars Veldwijk aan een slotoffensief begon, maar dat leverde niets op.

FC Groningen voorafgaand aan de 'Derby van het Noorden'. (Foto: Pro Shots)

Fans FC Groningen gooien balletjes op veld

In de 'Derby van het Noorden' zette Hicham Faik Heerenveen voor rust vanaf elf meter op voorsprong en in de tweede helft benutte Charlison Benschop een penalty namens de Groningers.

De derby in Heerenveen werd voor rust enkele minuten stilgelegd omdat de aanhang van de Groningers massaal balletjes op het veld gooide. Het was een protestactie tegen de verplichte buscombi. Nadat de balletjes waren verwijderd, werd de wedstrijd hervat.

Heerenveen blijft door het gelijkspel achtste in de Eredivisie. Groningen staat elfde met evenveel punten als Feyenoord. De Rotterdammers verloren De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax met 4-0 en staan vanwege een slechter doelsaldo een plek lager dan Groningen.

Vanwege balletjes op het veld lag de wedstrijd enkele minuten stil. (Foto: Pro Shots)

Weinig hoogtepunten in eerste helft

De 'Derby van het Noorden' bood voor rust weinig spektakel. Behalve schoten van FC Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic en Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen gebeurde er weinig in de eerste helft, tot Heerenveen in de extra tijd een discutabele strafschop kreeg. Deyovaisio Zeefuik raakte de bal met zijn hand na een duw in de rug van Chidera Ejuke en na inmenging van de VAR gaf arbiter Allard Lindhout een strafschop. Faik maakte vanaf elf meter geen fout (1-0).

Na rust was er meer te beleven in het Abe Lenstra Stadion. Groningen hoopte op een strafschop nadat Mike te Wierik werd vastgehouden door Ricardo van Rhijn, maar Lindhout wees ditmaal niet naar de stip.

Even later, in de 73e minuut, kregen de bezoekers alsnog een penalty na hands van Sherel Floranus. Benschop schoot overtuigend raak (1-1).

In het laatste kwartier gingen beide ploegen voor winst. Joey Veerman en Sven Botman misten kansen namens Heerenveen en ook Groningen-invaller Joel Asoro kreeg de bal er niet in, waardoor het 1-1 bleef.

Charlison Benschop benutte na rust een penalty. (Foto: Pro Shots)

