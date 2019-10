Sc Heerenveen en FC Groningen hebben zondag gelijkgespeeld in de 'Derby van het Noorden'. De wedstrijd eindigde in 1-1 en beide ploegen scoorden vanaf de strafschopstip.

Hicham Faik zette de thuisploeg voor rust vanaf elf meter op voorsprong en in de tweede helft benutte Charlison Benschop een penalty namens de Groningers.

De derby in Heerenveen werd voor rust enkele minuten stilgelegd omdat de fanatieke aanhang van de Friezen massaal balletjes op het veld gooide. Nadat die waren verwijderd werd de wedstrijd hervat.

Heerenveen blijft door het gelijkspel voorlopig achtste in de Eredivisie. Groningen staat twaalfde met evenveel punten als Feyenoord, maar de Rotterdammers spelen om 16.45 uur nog De Klassieker in De Kuip tegen Ajax.

Vanwege balletjes op het veld lag de wedstrijd enkele minuten stil. (Foto: Pro Shots)

Weinig hoogtepunten in eerste helft

De 'Derby van het Noorden' bood voor rust weinig spektakel. Behalve schoten van FC Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic en Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen gebeurde er weinig in de eerste helft, tot Heerenveen in de extra tijd een discutabele strafschop kreeg. Deyovaisio Zeefuik raakte de bal met zijn hand na een duw in de rug van Chidera Ejuke en na inmenging van de VAR gaf arbiter Joey Kooij een strafschop. Faik maakte vanaf elf meter geen fout (1-0).

Na rust was er meer te beleven in het Abe Lenstra Stadion. Groningen hoopte op een strafschop nadat Mike te Wierik werd vastgehouden door Ricardo van Rhijn, maar nadat Kooij de beelden bekeek, wees hij ditmaal niet naar de stip.

Even later, in de 73e minuut, kregen de bezoekers alsnog een penalty na hands van Sherel Floranus. Benschop schoot overtuigend raak (1-1).

In het laatste kwartier gingen beide ploegen voor winst. Joey Veerman en Sven Botman misten kansen namens Heerenveen en ook Groningen-invaller Joel Asoro kreeg de bal er niet in, waardoor het 1-1 bleef.

Charlison Benschop benutte na rust een penalty. (Foto: Pro Shots)

