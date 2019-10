Ondanks een zwakke wedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk (1-2-winst) en een nederlaag tegen Chelsea (0-1) maakt Donny van de Beek zich geen zorgen in de aanloop naar de Klassieker zondag tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

"We kunnen veel beter dan we de afgelopen wedstrijden hebben laten zien. Iedere ploeg heeft weleens zo'n periode, maar dat kan ineens voorbij zijn. Daar hebben we de kwaliteit voor. En met de mentaliteit zal het sowieso goed zitten tegen Feyenoord", aldus Van de Beek, die opgaat voor zijn zevende Klassieker en alleen vorig seizoen in De Kuip verloor (6-2).

Voor nieuwkomers als Lisandro Martínez en Edson Álvarez wordt het hun eerste confrontatie met Feyenoord. "Ik zal ze nog even melden hoe belangrijk deze wedstrijd is", zegt Van de Beek met een glimlach. "Maar volgens mij weten ze dat wel."

"Niemand hoeft zich bij Ajax op te laden voor een Klassieker. We moeten zondag vanaf het begin plezier en energie uitstralen en dan komt de rest vanzelf. Het mag niet meer zo stroef gaan als tegen RKC en Chelsea."

'Prachtig dat ik op de lijst sta'

Hoogtepuntje in de tot dusver matige week van Ajax was dat liefst vier spelers van van het succesvolle afgelopen seizoen tot de laatste dertig genomineerden voor de Gouden Bal behoren. Dusan Tadic, de inmiddels vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong en ook Van de Beek staan op de lijst voor de prijs voor de Wereldvoetballer van het Jaar 2019.

"Natuurlijk vind ik het prachtig dat ik erbij sta", zegt Van de Beek, die er geen rekening mee hield. "Ik wist niet eens dat die lijst met dertig namen bekend zou worden gemaakt en was ook niet ingeseind. Ineens kreeg ik allerlei berichten en toen ben ik zelf maar even gaan kijken. Heel bijzonder."

De 188e editie van de Klassieker begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. PSV speelt eerder op de dag om 14.30 uur thuis tegen AZ.