De spelers van Ajax lijken er niet van overtuigd dat het doelpunt van Quincy Promes in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (0-1-verlies) terecht is afgekeurd. De aanvaller schoot in de 35e minuut raak in de Johan Cruijff ArenA, maar na inmenging van de VAR bleef het 0-0.

Op een beeld van de UEFA, die een nauwkeurig meetsysteem gebruikt, is te zien dat Promes met zijn schouder en voet een paar centimeter buitenspel staat. De vraag is echter of het daarbij precies gaat om het moment dat Hakim Ziyech passt.

De bal lijkt namelijk al even weg van de voet van Ziyech en dat zou net die paar centimeter verschil kunnen maken voor Promes. "Ik hoor net dat de VAR misschien een fout heeft gemaakt en dat het gewoon een goal had moeten zijn", zei Daley Blind kort na de wedstrijd in de mixed zone.

"Ik heb nu alleen een foto gezien en moet de beelden nog goed bekijken. Het is dus wel snel om nu al te oordelen, maar als het echt zo is, dan voel ik me wel beroofd. De VAR is er om het spel eerlijker te maken en dus zou het heel zonde zijn als het juist door de VAR fout gaat."

'Ik koop er niets voor'

Captain Dusan Tadic vond het lastig om zich neer te leggen bij de afgekeurde goal. "Ik heb net naar een foto gekeken. Het is misschien wel zo en misschien niet zo. En als het zo is, dan scheelt het maar een millimeter. Dat maakt het moeilijk", aldus de Serviër.

Promes, die de bal met zijn rechtervoet binnengleed, wilde zich liever niet mengen in de discussie. "Ik telde de goal al, maar de VAR zag het anders en dan kan ik niets anders doen dan dat accepteren. Maar zuur is het wel", reageerde de Oranje-international. "En ik koop er niets voor als het misschien toch anders ligt."

Mede door het afkeuren van het doelpunt leek Ajax-Chelsea uit te draaien op 0-0, maar in de 86e minuut schoot Chelsea-invaller Michy Batshuayi de Londenaren alsnog naar een 0-1-zege.

Chelsea gaat daardoor ook aan kop in groep H met zes punten. Ajax heeft ook zes punten en een beter doelsaldo, maar het onderlinge resultaat geeft de doorslag in de Champions League. De andere wedstrijd in groep H ging tussen Lille en Valencia en eindigde in 1-1.