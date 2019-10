Justin Kluivert heeft zondag geen beste dag beleefd bij AS Roma. De aanvaller werd in de uitwedstrijd tegen Sampdoria (0-0) met een rode kaart van het veld gestuurd. Internazionale won een enerverende wedstrijd uit tegen Sassuolo met 3-4. Er landde tijdens het duel een parachutist op het veld.

Kluivert, die in de basis begon bij AS Roma, werd kort voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Fabio Maresca.

De twintigjarige Nederlander werkte in de 87e minuut wat wild tegenstander Nicola Murru naar de grond en kon vertrekken, want in de eerste helft had Kluivert ook al geel gekregen voor een overtreding.

De rode kaart van Kluivert had geen gevolgen meer voor het resultaat. Het bleef tegen hekkensluiter Sampdoria bij 0-0. Roma staat na acht duels met dertien punten op de zesde plaats in de Serie A.

Het moment dat er een parachutist op het veld landt bij Sassuolo-Internazionale. (Foto: Pro Shots)

Inter wint merkwaardig duel met Sassuolo

Internazionale won eerder op zondag een bizar duel in het Mapei Stadion met 3-4 van Sassuolo. In de eerste helft kwam er een parachutist onverwachts het stadion binnengevlogen. Na zijn landing werd hij snel door stewards van het veld gehaald en kon de wedstrijd doorgaan. Het leek een ludieke actie, al zei de parachutist dat hij per ongeluk op het veld landde.

Halverwege leidde Internazionale al met 1-3 bij Sassuolo, dat zestiende staat in de Serie A. Lautaro Martínez maakte de 0-1 en Domenico Berardi tekende voor de gelijkmaker van de thuisploeg. Vervolgens scoorde Romelu Lukaku twee keer, eerst op aangeven van Stefan de Vrij en daarna uit een penalty.

Nadat Martínez na rust ook een strafschop had benut, leek de wedstrijd beslist, maar Sassuolo kwam nog terug tot 3-4. Voormalig sc Heerenveen-speler Filip Djuricic en Jérémie Boga scoorden.

Door de zege is Internazionale koploper Juventus weer tot een punt genaderd in de Serie A. De club uit Turijn won zaterdag thuis met 2-1 van Bologna en Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd.

Bekijk de uitslagen, het programma en stand in de Serie A