PEC Zwolle heeft zondag na ruim een maand weer eens een wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. In het MAC³PARK Stadion was de ploeg van trainer John Stegeman met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag.

ADO kwam via een vroege goal van Michiel Kramer nog wel op een 0-1-voorsprong, maar door treffers van Iliass Bel Hassani, Reza Ghoochannejhad en Pelle Clement gingen de drie punten alsnog naar PEC.

De vorige zege van PEC was halverwege september tegen RKC Waalwijk (6-2), waarna werd verloren van FC Groningen, PSV en sc Heerenveen. Voor ADO blijft de situatie zorgelijk. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk heeft nu al vijf keer op rij verloren.