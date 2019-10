FC Groningen heeft zondag in een vermakelijke slotfase afgerekend met Sparta Rotterdam. De ploeg van coach Danny Buijs won in eigen huis met 2-0. FC Emmen was thuis nipt te sterk voor Fortuna Sittard (2-1) en eerder op de dag won PEC Zwolle met 3-1 van ADO Den Haag.

In het Hitachi Capital Mobility Stadion gebeurde vooral in de eerste helft weinig bij Groningen-Sparta. De tweede helft was een stuk leuker.

Nadat Sparta-aanvoerder Bryan Smeets een strafschop miste (keeper Sergio Padt stopte de inzet), raakte Ahmed El Messaoudi namens Groningen de paal en brak invaller Kaj Sierhuis vijf minuten voor tijd de ban.

In de extra tijd werd het ook nog 2-0. Sparta-doelman Tim Coremans kreeg rood na een kopstoot richting Sierhuis, waarna spits Charlison Benschop de toegekende penalty benutte. Sparta-verdediger Dirk Abels stond daarbij op doel, want trainer Henk Fraser had al drie keer gewisseld.

Groningen won de derde thuiswedstrijd op rij zonder een treffer te incasseren en is met dertien punten uit tien duels de nummer elf van de Eredivisie. Sparta staat er op plek acht (vijftien punten) nog steeds prima voor.

Bryan Smeets miste een strafschop bij FC Groningen-Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Fortuna leidt halverwege nog in Emmen

Voor Emmen zag het er lange tijd niet naar uit dat er gewonnen zou worden, want bij rust stond Fortuna met 0-1 voor aan de Oude Meerdijk. Spits Bassala Sambou scoorde al vroeg.

Vlak na rust tekende Michael de Leeuw voor de gelijkmaker en in de 82e minuut besliste de Peruaanse international Sergio Peña met een fraai schot de wedstrijd, al kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien in de slotfase nog een paar keer goed weg.

Emmen is al drie thuisduels ongeslagen en staat veertiende met tien punten. Fortuna, dat de spectaculaire 4-2-thuiszege op Feyenoord geen vervolg kon geven, is zeventiende en voorlaatste met zes punten.

Bassala Sambou zette Fortuna al snel op voorsprong in Emmen. (Foto: Pro Shots)

PEC bezorgt ADO vijfde verlies op rij

Eerder op zondag kwam ADO in Zwolle via een vroege goal van Michiel Kramer op voorsprong, maar door treffers van Iliass Bel Hassani (voor rust), Reza Ghoochannejhad en Pelle Clement gingen de drie punten alsnog naar PEC.

De vorige zege van PEC was halverwege september tegen RKC Waalwijk (6-2), waarna werd verloren van FC Groningen, PSV en sc Heerenveen. Voor ADO, dat voor het eerst in ruim een maand weer eens scoorde, blijft de situatie zorgelijk. Er werd al voor de vijfde keer op rij verloren.

Door die slechte reeks staat de ploeg van coach Alfons Groenendijk zestiende met vijf punten voorsprong op hekkensluiter RKC. PEC staat onder in de middenmoot en heeft vier punten meer dan de Hagenaars.

Vreugde bij de spelers van PEC Zwolle na het doelpunt van Reza Ghoochannejhad. (Foto: Pro Shots)

