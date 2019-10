Bondscoach Ronald Koeman heeft een clausule in zijn contract bij de KNVB, waardoor hij bij eventuele interesse van FC Barcelona voor een transfersom de overstap kan maken naar de Spaanse topclub.

De 56-jarige Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag nog eens trainer wordt van Barcelona, waar hij als speler grote successen vierde. Maar het was nog nog niet bekend dat de bondscoach van Oranje daar concrete afspraken over heeft gemaakt met de KNVB.

"Ik hoop dat we nog heel lang samenwerken, tot en met het WK 2022 in Qatar", vertelde Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, zondag tegen FOX Sports. "Maar Ronald heeft ook al lang geleden te kennen gegeven graag ooit trainer te worden van Barcelona. Daar zijn afspraken over gemaakt."

Het contract van Koeman, die begin vorig jaar tekende bij de KNVB, loopt nog tot medio 2022. Hoogma zei dat Barcelona de enige in de clausule opgenomen club is. Bovendien zullen de Catalanen een transfersom moeten betalen.

"Over de hoogte van dat bedrag doe ik geen uitspraken. Maar duidelijk is dat er betaald moet worden."

Contract Valverde bij FC Barcelona loopt medio 2020 af

Op dit moment is Ernesto Valverde bezig aan zijn derde seizoen als trainer van FC Barcelona. Tijdens zijn eerste jaren in Catalaanse dienst werd de club tweemaal kampioen en in 2018 werd ook nog de Copa del Rey veroverd.

Het contract van de Spanjaard in Camp Nou loopt komende zomer af. Koeman is met Oranje hard op weg om komende zomer deel te nemen aan het EK, dat in twaalf verschillende landen gehouden wordt.

Kwalificatie is een feit als Nederland op 15 november minimaal een punt pakt in de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vier dagen later sluit Oranje de groepsfase van de voorronde af met een thuiswedstrijd tegen Estland.