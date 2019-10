Marc Márquez heeft zondag de Grand Prix van Japan gewonnen. De Spanjaard, die zich twee weken geleden in Thailand al verzekerde van zijn zesde wereldtitel in de MotoGP, boekte op de Twin Ring Motegi zijn tiende zege van 2019.

Door de overwinning van Márquez in Japan is nu ook de strijd om de constructeurstitel beslist in het voordeel van Honda, dat niet meer te achterhalen is door Ducati, Suzuki en Yamaha.

In de laatste drie races van dit seizoen moet alleen de titel voor de teams nog verdeeld worden. Volgende week is de GP van Australië en daarna wordt nog gereden in Maleisië en Valencia.

In Japan liet de 26-jarige Márquez nog maar eens zien waarom hij wereldkampioen is. Hij ging na de start aan de leiding en controleerde vervolgens de race. De Fransman Fabio Quartararo werd tweede en de Italiaan Andrea Dovizioso derde. Voor de 33-jarige Dovizioso was het zijn honderdste podiumplaats in de motorsport.

Vreugde bij Marc Márquez na de finish in Japan. (Foto: Pro Shots)

Bendsneyder zestiende in de Moto2

Eerder op de dag werd Bo Bendsneyder zestiende in de Moto2-race op Motegi. De beste prestatie van de twintigjarige Nederlander in 2019 blijft daardoor de dertiende plaats begin dit seizoen in de Verenigde Staten.

De overwinning in de Moto2 in Japan was voor de Italiaan Luca Marini. Lorenzo Dalla Porta, landgenoot van Marini, was de snelste in de Moto3.