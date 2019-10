Bauke Mollema heeft zondag zijn seizoen afgesloten met winst in de Japan Cup. De Nederlander klopte medevluchter Michael Woods, nadat hij vorige week al de sterkste was in de Ronde van Lombardije.

Het was voor Mollema al zijn tweede zege in de Japan Cup. In 2015 was hij ook al de snelste in de Japanse eendagskoers, die niet tot de WorldTour behoort.

Met de zege sloot de renner van Trek-Segafredo zijn goede seizoen op fraaie wijze af. Naast zijn winst in Lombardije was de vijfde plaats in het eindklassement van de Giro d'Italian een hoogtepunt voor Mollema in 2019.

Door zijn overwinning in de Italiaanse klassieker van vorige week begon de 32-jarige Mollema al als een van de favorieten aan de 28e editie van de Japan Cup. Ook renners als Sonny Colbrelli en Robert Gesink stonden aan de start voor de rit over 144 kilometer.

Bauke Mollema met vlak achter zich Robert Gesink. (Foto: Getty Images)

Gesink finisht als achtste

Al vroeg in de koers vormde zich een kopgroep van acht renners, onder wie de Nederlander Koen Bouwman, maar die hield geen stand tegen het uitgedunde peloton.

Ondertussen maakte Jumbo-Visma tempo met renners al Gesink en de Amerikaan Sepp Kuss, maar de Nederlandse formatie kon niet voorkomen dat Mollema en Woods wegreden. Gesink probeerde tevergeefs het gat met de zijn landgenoot en de Canadees te dichten.

Op de slotklim moest een sprint-à-deux de beslissing brengen en daarin was Mollema sterker dan Woods. 44 seconden later kwam de Nieuw-Zeelander Dion Smith als derde over de meet en Gesink finishte als achtste.

Blijdschap bij Bauke Mollema, die de Japan Cup voor de tweede keer won. (Foto: Getty Images)