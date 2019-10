Enric Mas heeft zondag de vierde etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen én de leiderstrui veroverd. Antwan Tolhoek kwam als vierde over de meet in Nongla.

Mas liet op de slotklim van de rit over 161 kilometer de Colombiaan Daniel Felipe Martínez nipt achter zich en de Italiaan Diego Rosa werd derde. Tolhoek, die rijdt voor Jumbo-Visma, kwam twaalf seconden achter Mas over de meet. Met Sunweb-renner Martijn Tusveld, negende op 28 tellen van de Spanjaard, eindigde er nog een Nederlander in de top tien.

In het algemeen klassement nam Mas de leiding over van de Duitse sprinter Pascal Ackermann, die zaterdag de derde rit won van de laatste WorldTour-koers van dit seizoen.

In de bergachtige vierde etappe kon Ackermann zoals verwacht niet met de beste renners mee, waardoor hij is weggezakt. Martínez, de nummer twee van de rit, is nu ook de nummer twee van het algemeen klassement op vijf tellen van Mas. Tolhoek staat vierde op 22 seconden en Tusveld is de nummer tien. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met dinsdag.

Antwan Tolhoek (rechts) op de slotklim van de vierde rit. (Foto: Getty Images)

Tolhoek maakt indruk op slotklim

De vierde etappe op zondag gold als de koninginnenrit van de Chinese rittenkoers, al ging het vooral om de zware slotklim.

De Ier Ryan Mullen gaf de etappe kleur door lange tijd solo aan de leiding te rijden. De renner van Trek-Segafredo pakte een voorsprong van vijf minuten op het peloton, maar 15 kilometer voor de meet werd hij ingerekend.

Op de slotklim was het woord aan de klimmers en Tolhoek maakte indruk. De 25-jarige Zeeuw - die dit jaar een rit in de Ronde van Zwitserland won - ging in de aanval, maar kon op enkele honderden meters van de top het tempo van Martínez niet aan.

De 24-jarige Mas bleef wel in het wiel van de Colombiaan en ging hem uiteindelijk ook nog voorbij. Het verschil tussen de renner van Deceuninck-Quick-Step en Martínez was een seconde. Ondertussen ging Rosa in de laatste meters Tolhoek nog voorbij.

Een blije Enric Mas poseert met de Chinese vlag. (Foto: Getty Images)